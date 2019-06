Las bases decidirán el voto de Podemos en la investidura del próximo Gobierno de Aragón

Las bases de Podemos decidirán qué votará el partido violeta en el debate de investidura para la formación del próximo Gobierno de Aragón, pero su líder, Nacho Escartín, ve complicado apoyar un gobierno PSOE-PAR "a cambio de nada".

Así lo ha señalado en La Rebotica, en Radio Zaragoza. Su principal apuesta sigue siendo un ampio gobierno de izquierdas con abstención del PAR, pero ante la posibilidad de decidir si votaría "sí" o "no" a un gobierno PSOE-PAR-Chunta, Nacho Escartín, en la Cadena SER, ha dicho que "me veo en un escenario dentro de tres días, en el que tengamos que ofrecer una consulta ciudadana a todas las personas inscritas en Podemos Aragón y digamos: '¿Está dispuesto a votar un gobierno PSOE - PAR - y atisbo, y hago política ficción, con CHA - en el cual no está Podemos, porque no les ha dado la gana de introducir y tenemos que votar que sí a cambio de nada?'"

El secretario general de Podemos Aragón contnuaba y vaticinaba que "el IAF, Motorland, Dinópolis... vuelve al PAR, a CHA le hemos vuelto a dar la consejería de Despoblación y de Vivienda y nosotros (PSOE), todo lo demás; y ustedes (Podemos) tienen que votar que sí, y le damos un puestico en la presidencia" [de las Cortes de Aragón]. Escartín quiere hacer valer los 5 diputados de la formación morada, por lo que "¿no sería más lógico que nos estuviera ofreciendo un espacio en el gobierno?", se preguntaba.