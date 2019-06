Los Beach Boys, por primera vez en Euskadi

La banda liderada por el cantante Mike Love es cabeza de cartel de hoy viernes 14 de junio en el BBK Music Legends Fest. Los californianos y playeros Beach Boys llevan 58 años en la musica tras su formacion en 1961 y algunas perdidas como la de dos de los hermanos Wilson, Dennis y Carl.

La también californiana Suzanne Vega, "madre" musical de aquel niño maltratado en su casa, llamado Luka, es otra de las actuaciones de hoy viernes, cartel que se completa con otro histórico del rock y power pop tambien procedente de la factoria californiana, Paul Collins Beat, con uno de nuestro mejores músicos, Anje Duhalde y con los Wayward Sons liderados por el bilbaíno Pablo Amann.

A la cabeza del cartel de mañana sábado 15 de junio, el inmenso y muticultural Ben Harper: reggae, rock o acústico por mencionar algunos de los ritmos que aborda. El cartel del sábado cuenta con otro peso pesado, el guitarra de la E Street Band de Bruce Springsteen, Litte Steven o Steven Van Zandt. El toque de blues norteamericano lo pone el veterano Watermelon Slim, el blues bilbaíno corre a cargo de Mississippi Queen and the Wet Dogs, y el rockabilly, sould o swing los traen desde Inglaterra los tres hijos de la baterista del grupo punk Raincoats, Kitty, Daisy and Lewis.

El BBK Music Legends Fest se celebra hoy viernes 14 y mañana sábado 15 de junio en el Centro BBK de La Ola (Sondika) a partir de las 17:00 de la tarde.

