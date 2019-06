Las mordidas de OHL, la última cruz en el Calvario del Puerto de Granadilla

Pocas obras públicas tienen una historia tan tormentosa como el Puerto de Granadilla de Abona. El ambicioso proyecto inicial fue radicalmente reducido debido a la presión social y la oposición de los grupos ecologistas basada en las afecciones medioambientales en una zona considerada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por la existencia de especies protegidas. Y no termina ahí el "gafe". Un año después de su inauguración, el puerto no funciona al cien por cien de su capacidad y el fuerte oleaje de la zona impide la actividad de los buques. A todo ello se han sumado las nuevas diligencias de la Audiencia Nacional en relación a un pieza del 'caso Lezo', tras descubrirse, en el transcurso de la investigación, que uno de los directivos de OHL había grabado a menos 21 conversaciones con otros empleados de la compañía en los que se trataba del pago de sobornos para conseguir adjudicaciones y en las que aparecía involucrado el expresidente de la Autoridad Portuaria que impulsó Granadilla, Luis Suárez Trenor, por pagos de comisiones para la adjudicación de la remodelación del puerto herreño de La Estaca, la construcción de la terminal de contenedores de El Bufadero, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y la del dique de abrigo del macropuerto industrial de Granadilla, al sur de la Isla. Las grabaciones también comprometen al que fuera exconsejero de Sanidad y de la Presidencia del Gobierno regional, Julio Bonis, e indirectamente al ex consejero de Obras Públicas, Antonio Castro.

