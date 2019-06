MÉS per Mallorca exige tener tres consellerias en el Govern

MÉS per Mallorca exige tener tres consellerias para poder entrar a formar parte del Govern del Pacte con PSIB y Unidas Podemos. Una línea irrenunciable de los ecosoberanistas que los socialistas no entienden porque consideran que debe haber, dicen, "una lógica representación de las urnas". Nueva reunión este viernes por la mañana a tres bandas en la que MÉS ha abandonado el encuentro a los 15 minutos.

La cita estaba convocada sobre las diez y media y pasadas las once los representantes de MÉS per Mallorca (Fina Santiago, Josep Ferrà, Joana Aina Campomar y también Miquel Gallardo) se han levantado porque precisamente no han llegado a un acuerdo por el reparto de las sillas. La formación quiere tener 3 consellerias, teniendo en cuenta que hay conseguido 4 diputados en las elecciones autonómicas, son dos menos que en los anteriores comicios. Además, piden la presidencia del Parlament o el senador autonómico.

A la salida de la reunión, Gallardo afirma que sus exigencias no son ninguna "bobada" y siguen defendiendo crear 12 consellerias, cuando actualmente hay 10, algo que también comparte Unidas Podemos, mientras que el PSIB quiere 11.

En el PSIB discrepan de dar 3 departamentos a MÉS per Mallorca y entienden que con 8.500 votos menos que en las elecciones de 2015 "no es lógico" que exijan el mismo número de consellerias y también uno de los dos cargos unipersonales.A partir de ahora se volverán a reunir el próximo lunes para continuar negociando. La socialista, Pilar Costa, asegura que si MÉS decide no acudir, PSIB y Unidas Podemos seguirán con los encuentros.

Costa insiste en que los socialistas apuestan por un pacto a tres bandas, pero que si al final MÉS per Mallorca decide no entrar a formar parte del Govern, tendrán que optar por un Ejecutivo compuesto por PSIB y Unidas Podemos.

En Unidas Podemos, Alejando López, admite que se quieren mantener al margen de las discrepancias entre PSIB y MÉS porque creen que los socialistas al ser la lista más votada es quien tiene que negociar este asunto. En todo caso, la formación morada continúa apostando por entrar a formar parte del Govern.