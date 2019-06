Mandiola: "Si no pasamos, igual no somos tan buenos como creíamos"

El Atlético Baleares diputará este domingo el partido de vuelta contra laUD Melilla a las 18:00. El equipo llega con un buen resultado después de empatar a cero en el estadio Álvarez Claro.

El conjunto blanquiazul tiene la ilusión de volver a subir a la Segunda División después de 56 años y lo van a intentar una vez más en esta final contra el Melilla en el partido de vuelta. El equipo no ha perdido ningún partido en toda la segunda vuelta y sacó 8 puntos de diferencia al segundo clasificado del Grupo III, el Hércules.

Esta mañana el técnico vasco del conjunto blanquiazul, Manix Mandiola ha comparecido en rueda de prensa y ha asegurado que quieren "ser aspirantes a finalistas, no pudimos en la primera oportunidad pero tenemos la segunda tras ganar la liga. Venimos con un buen resultado y debemos poder ganar, al equipo le veo capaz de dar su mejor versión, al 100% a pesar de alguna baja. No puedo pedir más, queremos y lo vamos a hacer bien, al menos en lo que depende de nosotros".

El entrenador ha asegurado que "No vamos con miedo por el resultado del Racing de 1-1, vamos con la sensación de haber hecho las cosas bien todo el año, tiene un mérito enorme lo que hemos logrado". Además, ha reconocido: "Estábamos tan cerca de un premio gordo, a media hora solo tras correr y sufrir en Santander, contra un equipo como el Racing que está a un peldaño por encima pero nos pusimos por delante y en el sprint nos pasaron".

El equipo balearico no tiene más opciones que pasar esta eliminatoria si quiere continuar con el sueño. El equipo ha pasado unas semanas complicadas a nivel emocional después del ascenso del Racing, pero la ilusión continúa y las ganas se volverán a ver en Son Malferit: "Estamos otra vez con un montón de posibilidades de pasar esta eliminatoria y jugárnosla a cara o cruz, el mal rato ya pasó".

Mandiola ha opinado sobre el planteamiento del partido y cree que el Melilla será fiel a su política de juego: "Cada rival tiene su filosofía, el Racing llegó con los mejores jugadores de la categoría jugó a lo bestia y se adaptó. El Melilla será más fiel a su juego y nosotros también".

El técnico cuenta con la principal baja de Kike López, que sigue con el proceso de recuperación de su lesión muscular por lo que no estará para el domingo. Mientras que Samu Shashoua ha regresado hoy a los entrenamientos con el equipo y podría entrar en la lista de convocados: "Kike López está bien pero para este partido no está y para la siguiente eliminatoria en caso de pasar estará, no sé si para un partido y medio o medio, evoluciona bien. Samuel no ha estado bien durante dos semanas, no se sentía bien y eso se trasladaba al campo. Se ha recuperado y está con ánimo y si mañana tiene buenas sensaciones podremos contar con él".

En cuanto a la afición: "Que la afición sepa que nos vamos a dejar el alma por pasar esta eliminatoria y todo pasa por ganar el partido. Nadie piensa en vacaciones, tenemos un premio muy gordo ahí“.