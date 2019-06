Polanco señala a C's como responsable si mañana Palencia tiene un gobierno socialista

Alfonso Polanco asegura que en las últimas semanas el Partido Popular ha actuado conforme a su responsabilidad y ha hecho lo que ha estado a su alcance para propiciar un gobierno de centro-derecha en el Ayuntamiento de Palencia. Además ha adelantado que en el pleno de investidura que se celebrará mañana, el PP no será un obstáculo para la instauración de dicho gobierno y todos los concejales de la formación votarán como alcalde a Mario Simón de Ciudadanos.

Eso sí, tras su último comunicado, todo apunta a que la candidata de VOX, Sonia Lalanda, no votará mañana a Mario Simón si no se produce ningún acercamiento con Ciudadanos en las pocas horas que restan hasta el pleno de investidura, lo que significaría que a partir de mañana, la socialista Miriam Andrés sería la próxima alcaldesa de Palencia.

Por todo ello, los populares piden a C's un acercamiento a VOX y señalan a la formación naranja como los responsables si mañana el ayuntamiento de la ciudad estuviera gobernado por el PSOE.



"He hecho todo lo posible, ya no puedo hacer más", han sido exactamente las palabras de Polanco, que ha reconocido visiblemente afectado que no ha habido cambio alguno en las últimas horas.

Así se ha expresado en una comparecencia ante los medios en la que Ángeles Armisén ha justificado la actuación del Partido Popular en las negociaciones, asegurando que su mayor responsabilidad tras los resultados desfavorables en las elecciones, era alcanzar un acuerdo para posibilitar un gobierno de coalición con las fuerzas de centro-derecha ya que la única opción alternativa es un gobierno del PSOE, pero también recuerda que ahora está en la mano de Ciudadanos y VOX un entendimiento para que esto sea posible.

Respecto a la responsabilidad que la candidata de VOX, Sonia Lalanda, ha pedido tanto a Polanco como a Simón en una carta abierta, instándoles a rectificar y dar marcha atrás en su acuerdo, Armisén ha respondido que la mayor responsabilidad ya la han ejercido sentándose a negociar con C's y VOX y renunciando además a que su candidato pueda ser alcalde para facilitar un gobierno de derechas. Sobre su postura en cuanto a que pueda ser alcalde un partido con sólo 3 concejales, responde que "los ciudadanos piden siempre a la clase política que sean capaces de llegar a acuerdos, y acordar es ceder".