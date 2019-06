Ximo Puig afirma que le duele que Ciudadanos haya escorado a la derecha

El President Puig augura una radicalización del PP y de Ciuadadanos en su pugna por liderar la derecha pero también cree que habrá una legislatura estable por el acuerdo entre los partidos del Botánico.

Puig, que ha pasado esta mañana por el programa "Aquí, amb Josep Cuní", afirma que no es posible un "Gobierno a la Valenciana" en Madrid, entre otras cosas porque la aritmética no da, y las circunstancias son completamente distintas.

Puig admite que le habría gustado que el pacto de gobierno, "el Botànic 2" se hubiera alcanzado antes, pero indica que lo que vale la pena siempre cuesta. También reconoce que le duele que Ciudadanos haya escorado a la derecha porque un partido liberal podría ayudar a producir alternancias, y opina que la entrada de Vox en les Corts radicalizará a los otros dos partidos de la derecha, que en la Comunitat casi han empatado, y que van a escenificar " la pelea" por liderar la oposición.

Puig afirma que a la Comunitat no le gusta crecer a costa de los problemas de Catalunya entre ellos el éxodo de empresas o reportajes como el del New York Times, que colocan a Valencia por encima de Barcelona en atractivo turístico; le gustaría que ambas autonomías crecieran juntas, y confía en que más pronto que tarde se recuperen las relaciones que ahora son inexistentes. Pone como ejemplo que el president Torra decidió no asistir a un acto convocado por AVE en Barcelona en defensa del corredor Mediterráneo.