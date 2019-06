Claves para no tener problemas con tu pareja en vacaciones

Llega el verano y con él más tiempo libre, en pareja y con los niños y, en muchos casos, más problemas. De hecho, hay estadísticas que indican que en vacaciones las discusiones con la pareja aumentan exponencialmente y después del verano, incluso se incrementa el número de ellas que deciden separarse o darse un tiempo.

Para que los peores augurios, los de vacaciones conflictivas en familia, no se cumplan Rosana y Mónica Pereira, psicólogas Haztúa Psicología Positiva, con gabinete en Fuenlabrada (c/ Portugal, 37) y Madrid (c/ Alcalá, 99 y Canillas, 45), ofrecen varias claves.

La primera recomendación es asumir que al estar más tiempo junto habrá fricciones y “no pasa nada”, solo hay que estar prevenidos y “aumentar la empatía”, afirma Rosana. Para que todo sea más fácil lo recomendable es favorecer que cada uno tenga sus espacios propios y repartir obligaciones. Este tiempo de descanso, según indica Mónica, hay que tomarlo con calma. “¡Son vacaciones no hay que programar el 100% del tiempo! A veces lo hacemos y nos frustra. Es dejar que pasen cosas que no están planificadas, dar es espacio”, dice.

En relación con nuestros hijos, sería bueno utilizar las vacaciones para volver a ser ese niño de antaño y disfrutar como cuando eras pequeño, eso aporta “una gran felicidad y un bienestar que te recarga las pilas para volver al trabajo”, según Rosana.

