Las fuerzas progresistas recuerdan a Barcala que necesitará a Vox para gobernar

El recién elegido nuevo alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha señalado que con su llegada al cargo "se cumple un sueño", tras recibir el apoyo de 14 concejales: 9 del PP y 5 de sus socios de Cs.

En primer lugar ha destacado el acuerdo suscrito con Ciudadanos, "en el que se han sentado las bases de lo que esta ciudad necesita para los próximos cuatro años", y en segundo lugar "ha ofrecido consenso al resto de fuerzas políticas, como ya hemos actuado durante este último año".

También ha indicado que su discurso ha sido reivindicativo respecto al Gobierno valenciano en la línea de los argumentos que él había mantenido a lo largo de la campaña electoral "en los que creo que hemos convencido todos".

"Alicante no puede resolver sus problemas sola, luego vienen los problemas de infravaloración o de agravios comparativos", ha dicho.

"Me parece simbólico y lo agradezco que el pacto del Botànic se firme y se hagan la foto en Alicante, pero espero que eso signifique algo más, y por eso traslado las reivindicaciones al presidente Puig de que atienda las necesidades de Alicante", ha añadido.

Sobre el posible reparto de competencias entre los 14 concejales de PP y Cs que formarán parte del equipo de Gobierno, ha apuntado que confiaba en poder firmar el decreto de distribución de delegaciones el lunes a primera hora de la mañana para comenzar a trabajar.

Ciudadanos



La cabeza de lista de Ciudadanos y próxima vicealcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno, Mari Carmen Sánchez, ha subrayado que el acuerdo de gobierno alcanzado con el PP da "estabilidad" y es "un acuerdo serio y responsable".

"Lo que Alicante necesita ahora es un gobierno comprometido con los intereses de los alicantinos; estamos satisfechos y ahora lo único que queda es ponerse a trabajar, no quedarnos anclados en los pactos o en los intereses partidistas, que hay mucho por hacer".

Sánchez ha puesto en valor las áreas que asumirá su formación tras el acuerdo alcanzado este viernes, pero ha señalado que todavía no está decidida la adscripción de esas responsabilidades entre los concejales de su grupo.

También ha señalado que el pacto sólo se ha firmado con el PP y que la prueba de ello es que "Vox no ha apoyado la investidura".

En esta línea, ha insistido en que su formación solo hablaría con las fuerzas constitucionalistas alejadas de populismos y "manifestamos que si Vox o Unides Podem EU iban a participar en las negociaciones, nosotros no íbamos a hacerlo".

Sobre el ofrecimiento de acuerdo formulado por Sanguino en su discurso de defensa de su candidatura, ha señalado que "entra dentro de los formalismos del pleno" y ha apuntado que, en esa dirección, "solo ha habido contactos informales".

PSOE



El cabeza de lista del PSPV-PSOE, Paco Sanguino, por su parte, ha señalado, también al término de la sesión, es un inmenso honor ser parte de esta corporación de 29 ediles que inicia este mandato".

Después, ha valorado la confirmación del acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Cs para asegurar que "es un gobierno que se ha alejado del centro, que ha abrazado esta tendencia que tenemos en Europa de la extrema derecha y que ha abandonado completamente la posibilidad de un acuerdo progresista".

En esta línea, ha lamentado que "Ciudadanos, un partido que decía que llegaba para regenerar, se asocie ahora con el PP cuando todavía siguen cayendo esos hilillos de casos de corrupción".

"Para nosotros es muy mala noticia que un partido como Ciudadanos abrace la extrema derecha, aunque no sea en un pacto de gobierno, sí en una solución de gobierno, en una colaboración necesaria", ha añadido.

Unides Podem - EU

El cabeza de lista de Unides Podem EU, Xavier López, ha trasladado la enhorabuena a Barcala por su investidura pero ha subrayado que "no cuenta con la mayoría absoluta del pleno por lo que va a tener que tirar de la ayuda de la extrema derecha de Vox para aprobar cuestiones como los presupuestos y eso es lo que nos preocupa".

Compromís

El número 1 de Compromís, Natxo Bellido, ha apuntado que "hemos visto por segunda vez que el señor Barcala va a ser alcalde pero por lo menos existe el aval de las urnas; aunque por segunda vez sigue sin tener mayoría para gobernar esta ciudad, con lo que mucho nos tememos que la extrema derecha va a ser necesaria para la gobernabilidad".

Vox

Por último, el candidato de Vox, Mario Ortolá, ha explicado, respecto a su rechazo a respaldar la investidura de Barcala, que "ya veníamos avisando de que no íbamos a participar en un pacto entre dos partidos que no han querido sentarse con nosotros y hemos sido consecuentes". No están de acuerdo, por ejemplo, con la reciente creación de la concejalía de Igualdad y LGTBI.

"Nuestra puerta está abierta; haremos una oposición firme, dura, pero no una oposición rebelde ni de poner palos en las ruedas porque sí; hemos venido a trabajar única y exclusivamente por los alicantinos", ha dicho.