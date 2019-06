El alcalde de Sant Josep quiere "limar las diferencias sociales del municipio"

Josep Marí Ribas estará cuatro años más al frente del Ayuntamiento de Sant Josep. Ha sido reelegido en el pleno de investidura con los votos del Partido Socialista y de Unidas Podemos tras el pacto de gobierno alcanzado entre las dos formaciones.

El salón de plenos del Consistorio se ha llenado para asistir a la sesión. No ha faltado la consellera de Presidencia en funciones del Govern, Pilar Costa, el presidente en funciones del Consell de Ibiza, Vicent Torres o el alcalde de Ibiza en funciones Rafa Ruiz, También una numerosa representación de Podemos con la consellera electa, Viviana de Sans a la cabeza.

Tras ser proclamado alcalde, Marí Ribas ha reconocido que se enferentan a una "situación nueva, por la presencia de hasta siete fuerzas políticas que obtuvieron representación". Ha ofrecido "dialogo permanente" pero también ha pedido "ideas y propuestas que sirvan para hacer políticas destinadas a los ciudadanos".

El primer edil afirma que el primer reto al que se enfrentan es el de "limar las diferencias sociales en Sant Josep. Somos un municipio de contrastes, complejo, dicen que muy rico, pero donde por desgracia hay problemas de desahucios o gente que duerme en furgonetas". Asegura que "no hemos sido capaces de equilibrar esta sociedad de dos caras, de dos velocidades, donde contrasta la opulencia y el lujo con una fina capa de personas más vulnerables".

Ha recordado que Sant Joseop "no tiene viviendas sociales, pero si urbanizaciones de lujo con precios prohibitivos". Destaca que los hoteles "suben de categoría y no me parece mal, pero en cambio carecemos de una residencia para mayores o un centro social".

Mari Ribas ha señalado que "somos el paradigma de los contrastes sociales y es obligatorio si nos llamamos gobierno progresista poner a las personas en primer lugar, en el centro de nuestra política y tener las luces largas para decidir el futuro que queremos en el que tengan cabida todas y todos y que sea inclusivo e igualitario".

De los planes urbanísticas ha anunciado que "debemos ser capaces de explicar cuando y como haremos cambios que ayuden a transformar un municipio con problemas en casi todos los ámbitos, poner orden y tener normas claras para todos donde el urbanismo sirva para dar más servicios a la gente y no únicamente para hacer más construcciones destinadas al mercado secundario, cuando sabemos que no hacen falta a la población residente".

El primer edil ha finalizado su discurso de forma emotiva prometiendo hacer caso de la indicación que recibe de su madre cada mañana cuando sale de su casa "ves con cuidado y haz cosa buena".

Sant Josep es el único Ayuntamiento de las Pitiusas en el que está representado Vox. El único concejal de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats ha prometido su cargo "por imperativo legal" y tras recordar a "los presos políticos y a la construcción de la República".