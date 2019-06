José Luis Hidalgo repite como alcalde

Constituida la nueva corporación municipal también en Jódar, repite José Luis Hidalgo como máximo responsable.

Primer encontronazo con los grupos de la oposición, al acusar, en su primera intervención, que suele ser protocolaria, el portavoz de Podemos, Agustín Barroso, de falta responsabilidad de la anterior corporación en los proyectos de Residencia y Pista de Atletismo.

Solo han tomado posesión 16 de los 17 concejales que tenían derecho a hacerlo, al no comparecer la representante de Ciudadanos, Josefina Cano Marín.

El pleno se constituía con la mesa de edad presidida por la concejala Victoriana García Raya, concejala de mayor edad, acompañado por el concejal más joven, Antonio Jesús Díaz Raya, los dos del grupo socialista.

Momento del recuento de votos por parte de la mesa de edad / Miguel Ángel Latorre

Pasando, a continuación, a la promesa o juramento de cada uno de los nuevos ediles. Doce tomaban la opción de la promesa: Isabel Montávez (Podemos), Juana Cazorla, José Padilla y Mateo Justicia (Izquierda Unida) y José Luis Hidalgo, Antonio Jesús Díaz, José Luis Latorre, Victoriana García, Juan Caballero, Diego Núñez, Francisca Marcos y Enrique Yerves (PSOE). Cuatro por el juramento: Juan Ruiz (PP), Agustín Barroso (Podemos) y Teresa García y Juana Vílchez (PSOE).

José Luis Hidalgo ha obtenido el respaldo de los 10 concejales del grupo Socialista, votándo los demás a su candidato n.º 1, Juan Ruiz por el PP, Agustín Barroso por Podemos y Juana Cazorla por IU.

En las intervenciones de los candidatos, como decíamos, todas protocolarias menos las del candidato de Podemos, al que contestaba el ya alcalde.

La primera intervención era la del representante del PP, Juan Ruiz, en la que además de agradecer la participación a todos los vecinos y vecinas que fueran a votar el pasado día 26 de mayo, reprochaba a los que no fueran, “… A los que no votaron, hay que reprocharles… Estamos en una monarquía parlamentaria, en una democracia. Y creo que el vigor de la democracia se manifiesta en que la mayoría de personas con derecho a voto vaya a votar… A todos los concejales desearle la mejor de las suertes y lo mejor de su trabajo… Que sigamos en concordia, creo que toda la vida hemos estado en concordia. Por mucho que se quiera decir o quieran decir algunas personas, somos un pueblo pacífico, que, cuando hace falta, estamos todos a una… Hoy es un día hermoso…”.

A continuación, Agustín Barroso, por Podemos, leía su discurso, en el que culpaba, por los proyectos de la Pista de atletismo y la Residencia de Mayores, durante los últimos años, de una falta de responsabilidad e incluso se sentía avergonzado por esas gestiones, “… Hoy da comienzo una nueva etapa política, en la que Podemos va a demostrar sus capacidades como partido en la oposición. Una oposición que nos vamos a tomar muy en serio. Una oposición donde vamos a seguir muy de cerca todos los asuntos relacionados con las necesidades de nuestro pueblo. Nuestro objetivo va a ser darle voz en los plenos, llevar a la mesa propuestas que velen por el bienestar de nuestro municipio… Todos sabemos que Jódar padece una situación social y económica muy grave, para muchas familias. Todos sabemos la situación actual, en la que tenemos una fuga de jóvenes abocados a dejar sus hogares, por falta de oportunidades. Esto está en relación con la despoblación del mundo rural, una alarma a nivel nacional. Nuestro compromiso está claro, debemos actuar y rápido, para frenar esta pérdida de juventud. Nuestro futuro está en juego, y ahora es el momento de trabajar duro, para buscar soluciones. Soluciones para que esas 3000 personas que dejan sus hogares cada año, un hecho que también afecta, de forma directa a la economía de nuestro pueblo. Podemos ya está en manos a la obra… Tampoco nos olvidamos de las gestiones sobre las Pistas y la Residencia, que, a día de hoy, se han convertido en una carga para nuestro pueblo. Durante estos años, se ha demostrado una cosa, una falta de responsabilidad con estos asuntos. Los años pasan, las obras se empiezan, pero no se acaban. Su hubiera estado al frente de estas gestiones, sentiría vergüenza…”.

La portavoz de Izquierda Unida, Juana Cazorla, felicitada al PSOE, porque el pueblo le ha dado la confianza, “… En cuanto al trabajo desde Izquierda Unida, nosotros ya llevamos 8 años en la oposición, yo 4 años de portavoz, voy a seguir siéndolo en esta legislatura, más o menos. Al pueblo de Jódar transmitirle que desde IU vamos a seguir trabajando de una manera constructiva. Que pongamos encima de la mesa la necesidad de dar soluciones a cualquier problema que surja y que, entre todos y todas, saquemos adelante esa situación. Entiendo que hoy es un día de celebración, es un día donde todos los pueblos tienen que estar contentos y celebrar la fiesta a la democracia. Tenemos cuatro años por delante, para convencer que la política es algo positivo y que se tiene que participar, porque si no participamos, otros deciden por nosotras y nosotros…”.

MOmento de la intervención del alcalde, José Luis HIdalgo / Miguel Ángel Latorre

El alcalde, José Luis Hidalgo, en primer lugar, salía al paso de las declaraciones del portavoz de Podemos, “… Efectivamente coincido tanto con el PP como con IU, que hoy es un momento de celebración. Triste noticia que al portavoz del Podemos ya le escriban el primer discurso ofendiendo a los demás. Yo le deseo a usted la mejor de las suertes… Pero comienza usted mal, si comienza diciéndonos irresponsables a los demás, diciéndonos que a usted le daría vergüenza, haciendo esa gestión. Pues comience por avergonzándose, porque la gestión de las pistas, por la cual hubo que devolver dinero, la hizo su padrino. Y la gestión de la Residencia, donde se tiró muchísimo dinero en el ‘Pilar de la Dehesa’, donde nadie la quiere, también la hizo su padrino, y allí quedó tirada…”.

Como siempre, el salón de plenos se quedó pequeño para acoger al público asistente / Antonio Plaza

Retomando el discurso institucional, en el que además de hacer balance a lo más destacado de los anteriores ocho años, apuntaba los principales proyectos para esta legislatura, “… Jamás, en la historia de la democracia, nadie tuvo un honor tan grande, ganar cuatro veces seguidas y gobernar tres con mayoría absoluta. Así lo ha dicho el pueblo… Me habéis dicho la verdad, en todo momento, vecinos y vecinas, cuando me parabais y me decíais – ¡Ánimo, Ánimo!- Que muchas veces ese ánimo es necesario, por lo dura que esta tarea y los tiempos que hemos vivido. Me decíais – Adelante, que vais bien. Que Jódar os lo agradecerá. Que tu pueblo te quiere.- Me decíais la verdad. Jódar lo ha demostrado donde se demuestra la verdad, en las urnas y de manera libre, dándonos, a los socialistas, una mayoría amplia. Gracias. Mil gracias, responderemos con nuestro trabajo y con nuestra entrega total… Es día de presentarle a nuestro pueblo futuro y proyectos. Os digo de corazón, que durante estos ocho años, he hecho todo lo que he sabido y podido, con equipos, magníficos, de gobierno dedicados a su pueblo. Estoy, enormemente, orgulloso de todos mis compañeros y compañeras, concejales que me han acompañado… Hemos puesto ladrillos, hemos hecho obras, más que nunca, pero, igualmente, ha sido una prioridad y una necesidad sanear las cuentas y hacer nuestro Ayuntamiento solvente y estable, económicamente. Mi principal satisfacción, y esa no me la quita nadie, es haber traído a mi pueblo la paz, la normalidad y que Jódar sea conocido como ejemplo de convivencia…”.

Hidalgo continuaba su intervención, reclamando la implicación y colaboración de todos los vecinos y vecinas, para hacer a Jódar un proyecto de todos, en las tareas diarias del municipio, “… Y ahora toca seguir trabajando, el alcalde el primero, acompañado del equipo de gobierno, somos los primeros obligados. Pero todos podemos y debemos poner nuestro granito de arena, porque Jódar es. un proyecto de todos y de todas… Con cuestiones sencillas, del día a día, pero importantes para la convivencia y el bienestar. LO puede hacer el vecino, la vecina, el comerciante, el hostelero, tapando ese contenedor en lugar de dejarlo abierto. Respetando, aún más, los horarios de utilización de los contenedores, especialmente cuando hay eventos importantes, como la Semana Santa o la Feria. Lo debemos de hacer no tirando el papel al suelo, tirándolo a la papelera. No dejando los excrementos de nuestros perros en la calle. Siendo responsables con nuestros animales y no abandonarlos… Colaborando con las asociaciones y colectivos de Jódar… Cuando salimos a trabajar al PER (a las calles) y ese día ponemos una baldosa más, es baldosa queda puesta para el pueblo, queda puesta para ti y para tus hijos… Ese es el proyecto de un Jódar mejor…”.

Señalaba Hidalgo, por último, cuatro proyectos prioritarios, para estos cuatro años, “… Son muchos los proyectos que queremos llevar hacia adelante en los próximos años. Y de ellos voy a destacar cuatro, que considero son prioridad para Jódar. Hemos recuperado la nave de Villaflores, ya son municipales, vamos a ponerlas a funcionar y a recuperar la ilusión. La ilusión que Jódar perdió. Quiero verlas funcionando, generando mano de obra en la transformación de productos de nuestro campo… Vamos a poner a funcionar un ‘Vivero de empresas’, a disposición de los empresarios, de los emprendedores de Jódar. Vamos a sembrar esa semilla generadora de empleo… También hoy, nuestro firme compromiso para que Jódar tenga un Teatro, una oportunidad que Jódar perdió, también, cuando existían líneas de ayuda para la recuperación de espacios escénicos… Y por encima de todo, la Residencia de Mayores, es una necesidad, es de justicia… Un tema tan importante, tan vital, que anuncio ya la constitución de una comisión especial, formada por todos los grupos políticos de este Ayuntamiento. Le tiendo la mano a todos, para que trabajemos juntos, para la consecución de esa residencia, necesaria para nuestros mayores e importante para la creación de empleo y para que Jódar siga creciendo, como cabeza de nuestra comarca…”.