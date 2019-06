Moreno: "Se nos ilumina la cara solo de pensar que podemos estar en la final"

El Real Mallorca mañana tiene el segundo encuentro contra el Albacete Balompié en el partido de vuelta en la eliminatoria del playoff por el ascenso a la Primera División.

El equipo apenas ha tenido dos días para preparar el partido antes de viajar esta tarde a las 18:00 y recuperarse. Vicente Moreno ha asegurado que: “Estamos centrados en recuperar, analizar el partido que jugamos y preparar un poco lo que se puede dar en el encuentro de mañana. Nos jugamos muchos y queremos estar a la altura”.

La motivación de los jugadores y del cuerpo técnico tras lograr esta victoria se nota en el vestuario. El equipo tiene ganas de volver a soñar con el ascenso: “Se nos ilumina la cara solo de pensar en pasar esta eliminatoria y plantarnos en la final”.

En cuanto al partido que se disputará en el escenario del Albacete, el técnico valenciano ha recalcado: “Espero un equipo que ahora está por detrás en la eliminatoria. Van a meter una marcha de intensidad y agresividad importante. Intentarán empujar mucho desde el inicio y el campo lleno también les ayudará. Nosotros tenemos que ser capaces de que no consigan lo que ellos buscan. Intentaremos hacerles daño. No pensamos en el resultado de la ida sino en ir a ganar el partido”.

“El técnico de Massanassa no ha querido valorar la labor arbitral: “Llevo dos años aquí y nunca hablo de los árbitros, puedo protestar durante el partido, acertando o equivocándome, pero el arbitraje es una profesión muy difícil. Seguro que no estaría a la altura si arbitrara, no alimentaré nada en la previa del partido porque es dificultarlo todo más”. “No creo que nada condicione a un árbitro”, ha zanjado.

Vicente Moreno apunta que “el partido del otro día no vale para nada, solo para tener una mínima ventaja, hay que jugar el partido, querer ganarlo, merecer pasar y estar a la altura”.