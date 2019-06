Més per Mallorca acudirá el lunes a la reunión para seguir negociando el pacto

Més per Mallorca acudirá a la reunión que previsiblemente tendrá lugar el lunes para continuar negociando un acuerdo de gobierno en la Comunidad Autónoma.

Los ecosoberanistas, que este viernes se levantaron de la mesa, confían en poder llegar a un entendimiento con el PSIB, pero afirman que si no es así, están dispuestos a pasar a la oposición.Lo ha dicho esta mañana a la Ser Miquel Gallardo, quien insiste en que no van a entrar "en un Govern monocolor", porque "eso no es lo que ha votado la ciudadanía".

Més mantiene que no aceptará menos de 3 consellerias. Gallardo desvincula la negociación de la presidencia del Parlament y del senador autonómico de esta otra exigencia. Dice que es una cuestión que plantearon antes de presentar su propuesta para el Govern y que se quedó en que se negociaría al final. No aclara si están dispuestos a alguna renuncia en este aspecto, pero asegura que el lunes volverán a sentarse a la mesa de negociación con el PSIB y Podem.

El martes Més per Mallorca ha convocado una asamblea para que sus militantes se pronuncien sobre las condiciones de la negociación.