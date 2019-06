Vox insiste en que no firmará el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista

Cerramos una semana negra que arrancó con otra mujer asesinada en la Comunitat Valenciana a manos de su pareja. Beatriz, una joven de 29 años, fue acuchillada salvajemente por su pareja en Port Saplaya, en Alboraia, antes de que éste se suicidara.

En el debate de investidura, el president Ximo Puig anunció que una de sus primeras medidas en esta nueva legislatura será convocar el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista, una cita a la que todos los partidos confirman que acudirán, algunos con la intención de incluir nuevas medidas. Todos, menos Vox, que aunque no suscribió el Pacto porque hasta ahora no tenía representación, ya deja claro que están totalmente en contra y que no lo firmarán.

Y es que, según su síndica Ana Vega, este pacto no va a erradicar la violencia contra las mujeres, pero además, a su juicio, genera injusticias y discriminaciones y vulnera derechos fundamentales. En definitiva, una ley injusta, que va en contra de la mitad de la población y que no incluye la violencia dirigida hacia hombres, niños, ancianos y dependientes.

El resto de partidos, sí acudirán a la cita, pero con visiones o reivindicaciones diferentes. Por ejemplo, el PSPV cree que habrá que reforzar todas las medidas incluidas en el Pacto, aunque también habrá que dar una pensada para conseguir que a las mujeres se les vaya el miedo y acudan a denunciar a las comisarias y centros mujer 24 horas. Rosa Peris, que es la diputada encargada de temas de igualdad, cree que hace falta un plan de detección precoz.

Y eso a pesar de que siguen aumentando las denuncias, como recuerda Cristina Cabedo, de Podem, que cree que para la erradicación de esta violencia tienen mucho que hacer el entorno familiar y laboral. También pedirán que el 10 por ciento del parque de viviendas de la Generalitat se reserve para las mujeres víctimas de violencia machista y su entorno familiar.

Por su parte, Mònica Àlvaro, de Compromís, pone en valor que ya se ha cumplido más del 70 por ciento de ese pacto, aunque hay que seguir trabajando.

Un triunfalismo que no comparten en Ciudadanos. Merche Ventura apunta que faltan muchas medidas por implantar por lo que considera, urge esa reunión que convocará el president Puig.

En el PP también están por arrimar el hombro en esta lucha, pero recuerdan que se ha dejado sin ejecutar casi la mitad del presupuesto autonómico para combatir la violencia machista. Por eso, Elena Bastidas pide más compromisos, más medidas, y no solo buenas palabras.