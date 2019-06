El socialista Diego Ortiz investido alcalde de Pinto con el apoyo de Unidas Pinto y Podemos

Diego Ortiz ha sido investido como alcalde de Pinto y vuelve a recuperar la alcaldía de esta localidad para el PSOE después de gobiernos del PP y de Ganemos Pinto. Esta vez lo ha hecho con los votos a favor de otras dos fuerzas de izquierdas como Unidas Pinto y el apoyo, acordado a última hora, del único concejal de Podemos, aunque la mayoría absoluta la tenía el socialista solo con los votos de Unidas.

El PSOE de Pinto casi ha doblado los resultados de las anteriores municipales pasando de 5 a 9 concejales, mientras Unidas Pinto, antes Ganemos, pasa de 7 a 4 ediles, el PP mantiene sus 7 representantes, aguantando el envite de Vox, que entra en el Ayuntamiento con 1 concejal, junto con Podemos que también consigue otro. Ciudadanos ha incrementado su representación en Pinto y tendrá en el pleno 3 concejales.

La sesión ha trascurrido con normalidad y con alguna que otra anécdota como el cumpleaños feliz que le ha cantado todo el público asistente al pleno al recién elegido alcalde, que hoy hace años, o el momento en que uno de los concejales, cuando asumía su cargo, escuchaba el grito de su nieta, de corta edad, que decía sorprendida ‘¡Abuelo!’.

Esta semana Unidas Pinto anunciaba su apoyo al socialista Diego Ortiz para ser investido alcalde. Decían que no es fruto de acuerdos previos, sino por “devolver el favor” que el PSOE hizo a su formación en la anterior legislatura, cuando permitieron que gobernara su candidato. Un apoyo que no condiciona pactos de gobierno, según precisaban las dos fuerzas políticas. Entonces no estaba cerrado el apoyo de la otra formación de izquierdas en el Consistorio, Podemos, algo que ha ocurrido en la mañana de este sábado cuando el PSOE anunciaba “un acuerdo de mínimos con Podemos para la investidura de Diego Ortiz”. Está basado en nueve puntos y, según indican, “inicia un camino de cuatro años que beneficiará a la ciudadanía”. Todo apunta a que las tres fuerzas políticas de izquierdas abrirán negociaciones a partir de este lunes para ver la posibilidad de cerrar pactos de gobierno o puntuales.