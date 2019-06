Cassá en 2016 en la SER: "Dejaré la política si no supero los tres concejales"

Fue en diciembre de 2016 en una entrevista concedidad a SER Málaga: El portavoz de Ciudadanos en la Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, dejaba claro que volvería a presentarse a las primarias de su partido para optar a ser candidato en las elecciones de 2019.

Y dejó bien claro (como se puede apreciar en la grabación) que aspiraba a ser alcalde de Málaga, aunque es consciente de que, de tres concejales pasar a coger el bastón de mando, es complicado. Pero tenía una cosa clara. "se irá a su casa, si no pasa de los tres concejales" que tenía entonces su grupo municipal en caso de encabezar finalmente la lista, tal como luego ocurrió.

Ya entonces, añadía que si algo tiene claro Cudadanos, es su intención es seguir apoyando a De la Torre para que gobierne hasta el última día de mandato (salvo que hubiera casos de corrupción).

Sobre las posibles injerencias del Partido Popular para prepararle el terreno al candidato, Cassá hacía una advertencia al presidente de esa formación en Málaga, Elías Bendodo: “Yo me fío del alcalde, no me fío nada del Partido Popular”.