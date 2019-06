Cuando todo el Madrid estaba en la boda de Ramos, 'Zizou' prefirió estar en Bilbao

Desconocemos si estuvo o no en la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Pero lo que sí sabemos es que Zinedine Zidane, publicó la foto desde el mirador de Artxanda, haciéndose un selfi con su mujer. cuando el central del Real Madrid y la presentadora se daban el 'sí quiero'

Ver esta publicación en Instagram Bilbao 👌🏻❤️ Una publicación compartida de zidane (@zidane) el 15 Jun, 2019 a las 8:17 PDT

'Zizou' quiso dejar inmortalizado ese momento sobre Artxanda, en el que, por su comentario, parece encantado con las vistas de Bilbao al que añadió un "like" a la imagen en la que aparecen los dos muy sonrientes.

El motivo de su visita a la capital bizkaina no ha trascendido, confiamos en que se trate solo de una escapada de ocio y no por motivos profesionales. Por Lezama no se le ha visto...

La foto del entrenador del Real Madrid. con 2,6 millones de seguidores, acumula más de 800.000 'me gusta' y también ha generado más de 5.000 comentarios, la gran mayoría de ellos extrañados de que publique la foto cuando en Sevilla se casaba el capitán del su equipo. También hay comentarios que suman 'likes' por Bilbao incluso alguno le recomienda rincones y establecimeitnos para degustar la gastronomía bilbaina.

