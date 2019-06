Nieves Mendoza inicia su tercera legislatura como alcaldesa de Guadalcacín

El Teatro Municipal de Guadalcacín acogió el sábado la sesión constitutiva de la Junta Vecinal correspondiente a la legislatura 2019-2023.

Guadalcacín, que cuenta con secretario interventor propio desde hace algo más de un año en la figura de Javier Alfonso Clavijo González, repite con Nieves Mendoza como alcaldesa, con mayoría absoluta y un total de siete escaños de los nueve con los que cuenta la Junta Vecinal.

Además de Nieves Mendoza Mancheño, siguen por el Partido Socialista Salvador Ruiz García, Benjamín Guerrero Sierra y Antonio Menacho Romero, mientras que Francisca Mariscal Fernández, Antonio Estévez Pérez y Francisca Aguilera Cabello se incorporan por primera vez. En la oposición, por el PP, de nuevo Cristobalina Borrego Ferrer y por primera vez también por parte de Adelante, Victoriano Casado Suárez.

Tras la toma de posesión de cada cargo, en unos casos prometiendo, en otros jurando y de manera sorprendente por el representante de Adelante “por imperativo legal”; la alcaldesa ha dedicado sus primeras palabras a quienes son vocales por primera vez a los que ha deseado “suerte y felicidad en esta aventura, que es maravillosa, pero muy seria” y que su gestión sea “todo por el bien de Guadalcacín”.

A la ciudadanía ha agradecido “los 1821 votos” con los que le han devuelto la confianza en el cargo por tercera vez –para ellos ha pedido un gran aplauso- y a su familia ha vuelto a pedir “comprensión y paciencia” en la que ha anunciado que será su última legislatura como alcaldesa, anunciando así que no volverá a presentarse.

Nieves Mendoza también ha verbalizado su compromiso, que es “trabajar por Guadalcacín, trabajar y trabajar”, porque como ha explicado “quienes me conocen, saben que no hago promesas que no están en mi mano” y ha ofrecido “el Ayuntamiento a todos los vecinos” porque las puertas están abiertas. “No hay nada oculto, todo es completamente transparente y todo se puede ver y consultar”, ha dicho- “Para cualquier cosa, el Ayuntamiento es vuestro Ayuntamiento”, ha finalizado, pidiendo “comprensión y apoyo para la toma de decisiones, porque en ocasiones quien las toma, se equivoca”.

Antes de finalizar la sesión, la alcaldesa ha invitado al resto de vocales a hacer uso de la palabra, “a pesar del protocolo”; un espacio del que tan sólo ha querido hacer uso el nuevo representante de Adelante, Victoriano Casado, que ha explicado que pretende abrir “una nueva ventana” para que entre “aire fresco” y el consistorio sea “participativo y abierto”.

Tras la sesión, a la que ha asistido alrededor de un centenar de personas que han aplaudido intensamente en el inicio de esta nueva legislatura, toda la corporación ha realizado una foto de grupo.