La decisión de trabajar en la reducción del Desperdicio Alimentario responde a un mandato que nos llega desde el ámbito más internacional ( MUFPP, ) hasta el más local en el que la recientemente aprobada Estrategia Alimentaria para València 2025 establece en sus líneas estratégicas la necesidad de promover una cultura alimentaria que refleje cambios en nuestras prácticas alimentarias incorporando criterios más responsables en la elección de los alimentos.

El Desafío Universitario tiene como objetivos:

- Concienciar a la comunidad universitaria sobre las consecuencias del Desperdicio Alimentario

- Comprometer a la comunidad universitaria en valores y actitudes de responsabilidad propios de la alimentación sostenible

- Facilitar un espacio para proyectos innvovadores

- Generar conocimiento en torno a temas agroalimentarios

- Avanzar en nuevos enfoques de aprendizaje - competencias-

Reducir el Desperdicio Alimentario (DA) es una prioridad marcada en la Agenda 2030 que requiere de acciones inaplazables si queremos avanzar hacia un sistema agroalimentario sostenible. Podemos contribuir a este reto si investigamos en temas específicos, si cambiamos hábitos y actitudes, si las iniciativas innovadoras son

sostenibles y si adoptamos una normativa. Necesitamos coordinar estrategias y en

este Diálogo de Saberes, aprender desde la reflexión y las experiencias de múltiples iniciativas.

Entidades colaboradoras:

SANT VICENT FERRER DE BENAGUASIL Aunque la mayor parte del producto son los cítricos que van a la gran distribución, la demanda de la Cooperativa es para las hortalizas ya que no tienen un sistema que permita dar salida al producto perdido. Los actores son generalmente pequeños productores que controlan todo el proceso.

MERCAVALÈNCIA Necesidad identificada en el Mercado mayorista, no en la Tira de Comptar. El problema es el desperdicio de palets enteros con alto coste de manipulación. La ausencia de Banco de Alimentos existentes en otros Mercas se identifica como una de las causas del enorme desperdicio detectado.

MERCADO DEL CABANYAL El mercado cuenta con una instalación de contenedores de residuos y una compactadora. El problema es la mezcla etre alimento desperdiciado (apto para el consumo) y el residuo que va a parar al mismo lugar. No todos los vendedores tienen conciencia de estar desperdiciando producto.

AYUNTAMIENTO DE MELIANA Municipio con múltiples programas en marcha también en materia agroalimentaria. Identifican el problema en los Huertos sociales, muchas veces (aunque no solo) trabajados por familias de inmigrantes,incapaces de consumir todo lo que producen. El producto acaba no siendo recogido del campo.