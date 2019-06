El PSIB afronta gobernar en solitario en Balears sin Unidas Podemos ni MÉS

El PSIB afronta gobernar en solitario Balears sin MÉS per Mallorca ni Unidas Podemos. El futuro Pacte a tres bandas con PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca está sobre la cuerda floja tras la única reunión con los representantes políticos de este lunes por la tarde. De un Ejecutivo de 12 consellerias, los socialistas proponen 8 para ellos, y el resto, 2 para Unidas Podemos, y las otras 2 para MÉS. Una propuesta que no ha gustado a ninguna de las dos formaciones de izquierdas.

La socialista Pilar Costa, quien confirma que finalmente el Govern pasaría de tener de 10 a 12 consellerias, de las cuales 8 se quedarían para el PSIB, la fuerza más votada en las Islas. No obstante, es una propuesta que rechazan tanto Unidas Podemos como MÉS per Mallorca, y ambas formaciones reúnen a sus respectivas ejecutivas para decidir sobre esta cuestión.

Según fuentes de la negociación, Unidas Podemos se quedaría con Industria, Comercio e Innovación, y también con Agricultura y Pesca, sin Medio Ambiente. Ellos inicialmente pedían 3 áreas y ahora critican que tan solo tienen una y media, ya que se quedan sin la parte medioambiental. Desde la formación morada, Mae de la Concha, deja claro que es una oferta inaceptable, y que parece que el PSIB prefiere que estén fuera del Govern.

En MÉS per Mallorca siguen insistiendo en que quieren 3 consellerias y un cargo unipersonal. Los socialistas les ofrecen 2 áreas, de poco peso, según fuentes de los ecosoberanistas, y la figura del senador autonómico o la presidencia del Parlament. Desde MÉS Miquel Gallardo habla de sensaciones negativas y malas, y dice que serían más útiles para los ciudadanos desde la oposición.

Las tres fuerzas políticas de momento no quedado para un futuro encuentro ya que están a la espera de lo que decidan las ejecutivas de esta tarde de Unidas Podemos y de MÉS per Mallorca, respectivamente.