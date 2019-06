UCCL cifra en 74 millones de euros las pérdidas por la sequía en Ávila

La Unión de Campesinos de Castilla y León pide a la Junta que se aprueben ayudas directas a los ganaderos y agricultores de Ávila como la provincia más afectada por la sequía, con pérdidas que cifran en un total de 74 millones de euros.

En agricultura de secano, la cosecha de cereal será un 70% más baja que el año pasado, aunque no tan mala como en 2017. Y hay muy pocas parcelas aseguradas. En las parcelas de regadío, solo tienen garantizado el riego de una cuarta parte de las hectáreas. Eso suma unas pérdidas de 27 millones de euros.

En pastos y forrajes las pérdidas son aún más cuantiosas, de unos 47 millones de euros. Para los ganaderos esto supone que los costes de alimentar al ganado van a subir considerablemente.

Ante esta situación el presidente provinical de UCCL, Jesús Muñoz, pide la convocatoria urgente de la Mesa de la Sequía y que se arbitren ayudas directas porque "los préstamos no son la solución", teniendo en cuenta además que muchos agricultores empiezan a pagar este año los préstamos por la sequía del 2017

Si la cosecha ha sido mala, la situación de los ganaderos es aún peor. No solo no tienen pastos, lo que incrementará los costes de producción, sino que en algunas zonas no corren los arroyos y pueden tener problemas para dar de beber al ganado.