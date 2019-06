Los Lunes de Luto de Cuenca junto a las mil víctimas de la violencia machista

El pasado 8 de marzo se cumplieron trece años ya desde que el Área de la Mujer de la coalición Izquierda Unida (IU) convocase la primera concentración en Cuenca para rechazar la violencia machista. En este tiempo han perdido la vida más de mil mujeres a manos de sus maridos, exmaridos, compañeros o excompañeros sentimentales. Es una lacra social y estas concentraciones que se repiten cada lunes después de una semana con víctimas pretenden ser como la lluvia que cala poco a poco. En Hoy por Hoy Cuenca hemos analizado cómo se ha trabajado en este tiempo para frenar la violencia machista, lo que se ha hecho bien y lo que no está funcionando, y lo hemos hecho con una de las promotoras de la iniciativa, la profesora de Filosofía Ana Cruz, responsable del Área de la Mujer de IU en Cuenca.

Todo comenzó “a propósito de celebrar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer”, recuerda Ana Cruz. “Nos parecía que había que tomar alguna medida contra lo más urgente que les ocurría a las mujeres en ese momento que era la violencia machista”, argumenta. “Pensamos que no había que celebrar absolutamente nada, ningún 8 de marzo mientras los hombres siguieran asesinando a las mujeres”. Fue en 2006. Ya ha llovido desde entonces. Y ha hecho frío y ha nevado y ha hecho calor. “Han pasado inviernos, veranos, otoños y primaveras y aquí estamos con nuestro mensaje”.

Detrás de esa pancarta, decenas de veces desplegada, encontramos a cerca de 40 asociaciones, desde partidos políticos y sindicatos hasta ONG’s y asociaciones de vecinos, de animales, naturalistas, de mayores o de Guardias Civiles. “Es muy grato para nosotros”, dice Ana Cruz. “Es verdad que el público no es masivo pero la solidaridad la sentimos y creemos que la sociedad conquense sí ha dicho claramente no a la violencia de género”. Con el tiempo, algunos se han ido olvidando del compromiso. “Echamos de menos a representantes del Partido Popular que hace mucho que no vienen”, dice.

Una de las concentraciones cuando se hacían en la plaza de España. / Cadena SER

La semana pasada se alcanzaron en España las mil mujeres asesinadas desde que empezó el cómputo en 2003. A fecha de hoy ya son más de mil. “No tenemos que dejar de insistir”, nos dicen los convocantes. “El objetivo es que desciendan esas cifras y que la igualdad empiece a ser una realidad. Así que, mientras esto no se consiga seguiremos aquí”. La pregunta es: ¿Hasta cuándo? “Hasta que veamos algún indicio de que la cosa puede cambiar de momento las leyes no están bien dotadas”, dice Ana Cruz, “y el personal que tiene que encargarse de atajarlo tampoco. Me refiero a los ámbitos judicial, médico, educativo, político. Y la sociedad aún no está madura para cambiar las costumbres y la cultura que es la raíz del problema. Es un problema estructural que compete a todo Occidente”.