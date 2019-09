Con la constitución de los ayuntamientos el pasado sábado se atisba un nuevo ciclo político en Gran Canaria y en Canarias, como ya había apuntado. Pase lo que pase con el pacto en el gobierno de Canarias, tanto si sale el más probable a esta hora, me refiero al de Izquierdas que haría presidente al socialista Ángel Víctor Torres con NC, Podemos y los gomeros de ASG o uno de los nacionalistas de CC, NC con el PP que haría presidente al conservador Asier Antona, mucho menos probable y sin que sean indispensables ni los gomeros ni Ciudadanos, con ambos ya habría habido en lo municipal cambio de ciclo, pendientes de lo que pase en el gobierno. Esto es impepinable.



Esta segunda opción de un pacto para poner a Asier Antona en las alturas si él se deja claro y visto lo visto porque ya hemos comprobado que la negociación no le sale bien por ningún sitio, ni está en La Laguna, ni en Santa Cruz de Tenerife y solo por sorpresa en la capital palmera, además de Arrecife, pero esto se daría si decae el primero de izquierdas, tras las fricciones entre Nueva Canarias y el Psoe en Gran Canaria. Estas fricciones dejaron tanto a NC sin las dos alcaldías de Santa Lucía y Telde y al Psoe, hasta fuera de los gobiernos municipales. En esas dos ciudades de Gran Canaria que suman casi 200000 habitantes y por sorpresa de última hora se coloca CC en la alcaldía de Telde y también CC con su marca local la Fortaleza en Santa Lucía.



Con todo, dónde está Ciudadanos, en nada. Sin La Laguna, sin Santa Cruz porque sus dos concejales votaron a Patricia Hernández del Psoe, y pueden terminar expulsados y con todos los boletos de no tocar bola ni en Tacoronte y menos en ninguna plaza importante de Gran Canaria. Es decir que tanto rollo y se pueden quedar sin nada. El resultado de Ciudadanos ha sido en Canarias el más infructuoso. Es lo que tiene ir de gallito.



Lo que decía, si el pacto de izquierdas se da al gobierno de Canarias, como parece, el cabildo será de izquierdas, con Morales que seguirá siendo presidente y la moción de censura de Ibarra se quedaría en nada y él en el gobierno compartido del cabildo o en otros menesteres porque lo más importante y parece que ahora lo entendió el Psoe, aunque tarde, es el gobierno de Canarias.



En definitiva y si el Psoe de Ángel Víctor Torres empieza a negociar bien el nuevo ciclo político, que ya veremos, podría ser la fuerza principal en Canarias y por tiempo. Pero les recuerdo que lo vengo diciendo desde el primer día, si lo hacen mal, los otros también están en el tablero, sino que le pregunten a Alejandro Ramos en Telde, que ahora será jefe de la oposición.



Esta semana quedará todo listo para sentencia y aquí lo contaremos.

