11 meses desde que hicieron el último examen de su OPE y todavía no saben quiénes han conseguido plaza

El Instituto Foral de Bienestar Social anunció en diciembre de 2016 la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo (OPE) de 15 plazas para ayudantes de cocina. Un total de 430 aspirantes se presentaron al primer examen de la OPE que tuvo lugar el 7 de octubre de 2017 en el Iradier Arena.

Ahora esos aspirantes denuncian que, una vez han terminado los exámenes, el tribunal no se ha vuelto a reunir desde julio de 2018. Es decir, han pasado 11 meses desde el último examen y todavía no se ha publicado la lista de resultados, por lo que los aspirantes no saben si han obtenido una de las plazas o no. En total, desde que comenzaron los exámenes, ha pasado más de un año y medio. Denuncian que están viviendo meses de incertidumbre, de no saber qué va a ser de su futuro.

Fuentes de la Diputación General de Álava cuentan a la Cadena SER que la demora se debe a que el tribunal se ha encontrado con problemas en las titulaciones de los opositores. Muchos de los aspirantes no tenían el título exigido de Ayudante de cocina, sino de cocinero, y otros cuantos tienen la titulación requerida pero no de una escuela oficial.

Estas mismas fuentes explican que esta misma semana el tribunal se va a reunir de nuevo. Ahí decidirán a qué títulos dan validez y, será entonces cuando publiquen la lista provisional de resultados. Posteriormente se abrirá el periodo de alegaciones.