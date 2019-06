Visto para sentencia el juicio contra Lope Afonso

El juicio contra el ex alcalde de Puerto De la Cruz, concejal, consejero electo y coordinador general del PP, Lope Afonso, ha quedado visto para sentencia en el denominado 'caso mercadillo'.

En la vista, el ex alcalde portuense aseveró que las autorizaciones para la instalación de los mercadillos se realizó conforme a la legalidad. Un extremo que ha sido desmentido por la acusación particular y el Ministerio Fiscal al entender que no se siguieron los preceptivos pasos legales y que, por tanto, los mercadillos carecían de licencia.

El fiscal solicita la pena de nueve años de inhabilitación por la

comisión de un delito de prevaricación, mientras que la acusación mantiene el delito de malversación de caudales.