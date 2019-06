Ciudadanos pedirá concejalías clave del Ayuntamiento de Jaén y descarta una moción de censura

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Jaén y socia de gobierno del PSOE, María Cantos, ha anunciado esta mañana en 'Hoy por Hoy Jaén' que pedirán al alcalde de la capital, Julio Millán, gestionar áreas que ya tienen en el gobierno andaluz como Educación, Turismo, Políticas Sociales y Deporte, carteras clave y de gran relevancia pública. Además, ha descartado una moción de censura.

Cantos cree que se deben aprovechar las sinergias y dice que "es lo más coherente y lo más lógico del mundo" señalando que "cada uno va a tirar de sus contactos y relaciones, PSOE con el gobierno central y nosotros con la Junta". El equipo de gobierno, cuyas líneas se empezaron a esbozar este lunes, estará conformado por los cuatro ediles naranjas y los 11 socialistas. Además, espera que la configuración definitiva se de a conocer esta misma semana.

Por otro lado, la que fuera candidata de la formación de Albert Rivera, ha reivindicado la importancia del resultado de su formación recordando que "Julio Millán es alcalde gracias al apoyo de Ciudadanos". Dice que son los que más han arriesgado porque podían haber optado por el PP o el PSOE y remarca que "hemos sido muy generosos".

En lo que se refiere a la petición de que ella ocupara dos años la alcaldía de la capital (uno de los motivos por los que se rompieron las negociaciones con los socialistas el viernes a primera hora de la tarde), Cantos se ha defendido diciendo que era una decisión que vino desde "la jerarquía del partido", esto es, Madrid o Sevilla. Por otra parte, ha destacado que el diálogo con el Partido Popular no triunfó porque pusieron como condición sine qua non que Javier Márquez no fuera alcalde que diversos colectivos les trasladaban que Márquez "había roto cualquier relación con la sociedad civil y nosotros procedemos de la sociedad civil. No podíamos hacer alcalde a una persona que había roto esa relación".

El famoso audio

Respecto al audio del número 2 de la candidatura naranja, Francisco Díaz, que se distribuyó la pasada semana por Whatsapp y en el que calificaba a los ocho concejales populares como "una puta mierda", Cantos ha remarcado que esa expresión se refiere se la reducción de concejales de este partido durante los ocho últimos años y dice que es "una opinión". La cabeza de lista de Cs dice que "se está sacando de contexto una conversación privada" y ha anunciado posibles acciones judiciales "por la difusión tan extrema que se ha hecho" y el escarnio público a su número dos.