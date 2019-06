Las aguas del Jandulilla vuelven a Jódar

En la tarde noche y casi madrugada, el escrutinio de votos terminaba casi a las 12:30 de esta pasada noche, Asamblea General de la Comunidad de Regantes ‘Canal del Jandulilla’, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, en la que se procedía a la votación de una nueva Junta Rectora - de Gobierno, en la que concurrían, por primera vez, dos candidaturas.

Se imponía la encabezada por Manuel Ogallar, alternativa a la anterior Junta rectora.

Momento en el que el anterior presidente, en primer plano, Ignacio MOreno de Barreda, da a conocer el resultado del escritinio, en presencia del nuevo presidente, Manuel Ogallar, de pie a la derecha / Antonio Plaza

Lo consigue con el apoyo de 1.237 votos ponderados, representando a 306 comuneros, por 677 votos, representando solo a 57 comuneros de la candidatura que representaba a la anterior Junta directiva y a los grandes comuneros. Con una participación del 79,94 %, 1.914 Has. representadas, del total de las 2.394 que cubre la comunidad.

La candidatura ganadora está integrada por:

Presidente: Manuel Ogallar Ruiz,

Secretario: Miguel Fernández Martínez,

Junta de Gobierno: Andrés Ruiz Jiménez, José Rodríguez Rivas, Pedro Ruiz Ráez, José Carlos Gómez Mira, Fernando Ramírez Vargas, Antonio Cueva Gómez, Francisco Gómez Ruiz, Francisco Javier Amador Cruz, Diego Serrano Jiménez, Eugenio Serrano Vílchez, Francisco Javier Soriano Álvarez, Pedro Antonio Patón Balboa, Vicente Vílchez Moreno, Andrés Díaz Rico.

Suplente 1º: Juan José Martos López,

Suplente 2º: Mateo Ruiz Serrano.

El presidente de la nueva Junta de Gobierno, Manuel Ogallar, destacaba la participación y movilización del pueblo, “… La participación ha sido muy importante. Para nosotros ha sido más importante, todavía, la movilización del pueblo… Estábamos luchando el pueblo pequeño contra fincas mucho más amplias y que tienen muchísimos más votos. El pueblo se ha volcado, seña de que no está contento de cómo estaba funcionando la Junta de Gobierno. Nosotros le hemos propuesto unos cambios, que intentaremos realizarlos. Estos cambios los haremos en el tiempo, no pueden ser de un día para otros. Ahora mismo, tomaremos posesión y veremos, administrativamente, como se encuentra la comunidad, y, poco a poco, iremos estudiando, con las quejas que nos den los comuneros e iremos acometiéndolas conforme se vaya pudiendo, económicamente… Jódar se merece que haya un presidente y una junta de gobierno aquí cerca, para poder escuchar toda la problemática que los comuneros tienen… Nos echamos, encima, esta responsabilidad, de forma sentimental. Yo soy de Jódar, mis hijos son de Jódar, mis padres son de Jódar, mis abuelos son de Jódar, mis bisabuelos, hasta donde llego, son de Jódar… Aquí ha habido gente que me ha dicho que quiere muchísimo a Jódar, que lo aprecian, y son de otros sitios. Y, la verdad, que eso te lo digan a ti, que luchas por Jódar, vives en Jódar, has dado todo tu trabajo por Jódar, todo lo has dado aquí, pues no me parece muy correcto que te lo digan… El Jandulilla es de Jódar. El Jandulilla está en terrenos de Jódar, aunque también riega terrenos de Úbeda, pero Jódar es importante…”.

Una asamblea marcada por la tensión y nerviosismo, sobre todo por parte de alguno de los integrantes de la anterior Junta rectora.

La Comunidad de Regantes del Canal de Jandulilla fue constituida en el año 1985. Cubre 2394 Hectáreas regadas y agrupa a 603 Comuneros.

Está integrada en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y en Feragua (Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía)

El tipo de regadío que se emplea de manera mayoritaria es por micro aspersión.

Se está proyectando una balsa, que mejorara el regadío en la totalidad de hectáreas que cubre la comunidad.

El principal cultivo es el olivar.