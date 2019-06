Más de la mitad de los diputados del Parlament se estrena en el cargo

Más de la mitad de los diputados del Parlament de las Islas que van a tomar posesión este jueves lo hará por primera vez. El ciclo parlamentario se estrena con 35 nuevos políticos y los otros 24 repiten.

La diputada más veterana de la cámara es la presidenta del Govern en funciones y candidata a revalidar el cargo, Francina Armengol, que encara su sexta legislatura. Le sigue el presidente de El Pi, Jaume Font, que empieza su quinta legislatura. Asimismo, dos diputados empiezan su cuarto mandato, siete afrontan el tercero y 13 serán por segunda vez diputados.

Los grupos de Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox están formados íntegramente por diputados nuevos, mientras que los de MÉS per Menorca y Gent per Formentera tienen exclusivamente políticos veteranos.

Hay que recordar que en el nuevo hemiciclo, el PSIB tiene 19 escaños, el PP 16, Unidas Podemos 6, 5 por Ciudadanos, 4 de MÉS per Mallorca, 3 para El Pi, 3 para Vox (el único partido que entra por primera vez en la Cámara), 2 escaños de MÉS per Menorca y uno por Gent per Formentera. Por Islas, 33 corresponden a Mallorca, 13 a Menorca, 12 a Ibiza y uno a Formentera.

Además, habrá 32 hombres y 27 mujeres. Y en cuanto a la edad, se aprecia una tendencia al envejecimiento de los diputados desde la primera legislatura. En 1983 la media de edad se situaba en 41 años, en esta décima legislatura la media se eleva hasta los 49 años.

Previsiblemente, será un diputado de Unidas Podemos, Pablo Jesús Jiménez, quien presida la Mesa de Edad, al tratarse del diputado de mayor edad. Como secretarias le acompañarán las dos diputadas más jóvenes, Tania Marí, del PP y Gloria Santiago, de Unidas Podemos.

Después se elegirá la Mesa del Parlament. Una vez concluidas las votaciones, los diputados, por orden alfabético, podrán jurar o prometer acatar la Constitución y el Estatut d'Autonomia.

Una vez haya terminada la sesión constitutiva, se abre un plazo máximo de diez días para la constitución de los grupos parlamentarios, y de 15 días para que el presidente del Parlament, proponga a la Cámara un candidato a la Presidencia del Govern. Por tanto, la sesión de investidura deberá ser antes del próximo 4 de julio.