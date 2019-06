Toni Nadal: "Ganar Roland Garros le dará motivación a Rafa de cara a Wimbledon"

La isla disfruta estos días del Mallorca Open 250, donde las mejores raquetas femeninas del tenis, se concentran en Santa Ponsa, para disputar este torneo sobre hierba y que sirve de preparación para Wimbledon.

El director del evento, Toni Nadal ha atendido a Ser Deportivos Baleares con motivo de este evento y del "Súper martes" con tenistas de la talla de Sharapova, Azarenka o Kerber.

Nadal ha hablado de su tío y el papel que tendrá Rafa de cara al grand slam británico: "En Wimbledon los favoritos son Federer Djokovic y Rafael. No se por cuál me decantaría porque ha ganado Roland Garros, llegará con un plus de confianza. Según quien te toca en primera ronda, con un sacador, te puedes ir fuera. Si Rafa consigue pasar la primera semana tendría que ver por cuál decidimos" asegura Toni Nadal, en declaraciones a Ser Mallorca.

El ranking propio que desarrolla Wimbledon, diferente al del resto del circuito, permite que el suizo, Roger Federer, sin ser el número dos del mundo de la clasificación ATP pueda ser el segundo cabeza de serie. Todo depende de la actuación de Federer la próxima semana en el ATP 500 de Halle, competición que ha conquistado en nueve ocasiones, ya que el vigente campeón de Roland Garros no jugará ninguna compromiso oficial hasta la cita del All England Lawn Tennis. Toni Nadal consideraba este hecho como "una pequeña desventaja" y avisaba: "En algún momento se encontraría con ellos en semifinales y muchas veces no pasa lo previsto. Tienes que completar dos partidos muy buenos. Si me das a elegir entre Federer o Djokovic prefieres a cualquier otro".

También ha hablado de la nueva generación de tenistas que lideran Tsisipas, Zverev o Thiem. "Habrá algún momento en que se haga el cambio definitivo, pero a esta generación le ha faltado algo de punch para desbancar Federer Nadal y Djokovic" afirmaba Nadal.