La Diputación abre la temporada del cine de verano en Sevilla

El cine de la Diputación, vuelve a convertirse en uno de los grandes reclamos para aquellos que están en Sevilla y sin posibilidad de vacaciones. Para el Presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, el “gran objetivo es preservar y recordara aquellos cines de barrios” donde se pasaban las noches de verano de forma más amena y con mesas y ambigú, donde no faltaba la tortilla de patatas o el tinto de verano.

En esta ocasión, habrá 908 butacas en el patio de la Diputación. Una apuesta segura. El pasado año fueron 40 mil los espectadores que asistieron a algunas de las películas. Este años con 79 los títulos que podrán versen en los 87 días de programación.

No habrá cambios en el horario, donde las películas comenzaran a las 22.15 horas. Además, no habrá subida de precios. Continuaran en los 4 euros por persona. Y es que si no va, es porque no quiere.