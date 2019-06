"De nada sirve tener una alta capacidad, si no sabes gestionar las emociones"

Consciente de la excelente correa de transmisión que son las nuevas tecnologías, Ana Belén Medialdea las utiliza para difundir sus enseñanzas sobre gestión de las propias emociones, y desde luego, lo hace con mucho éxito. Su cuenta de Instagram, @AnapsicologaMadrid, tiene más de 17.000 seguidores y la revista francesa Elle la ha situado entre una de las 9 mejores cuentas de Psicología en esta red social. Medialdea es Licenciada en Psicología y Máster en Psicología General Sanitaria, además de responsable del programa Escuela Emocional Orientad@s que se desarrolla en el Ayuntamiento de Fuenlabrada para jóvenes y adolescentes.

Con ella hablamos de esa gestión de las emociones, una asignatura pendiente, todavía, para muchos. Y es que reconoce que hasta hace poco se daba mucha importancia a tener un coeficiente intelectual alto,“se consideraba que una persona podía llegar al éxito si se le daba bien las matemáticas o el razonamiento, es lo que se ha fomentado siempre en el escuela”, pero de nada sirve una alta capacidad, si no sabes qué hacer con las emociones. “Nadie nos ha enseñado a qué hacer cuando nos sentimos frustrados, tenemos miedo, ira…, pero tampoco sabemos cómo ayudar a una persona que se siente así y en Orientad@s damos cabida a todo esto”.

Un torbellino de emociones, que especialmente en los más jóvenes, va sin control. Por su experiencia, muchas veces a los chicos y chicas les cuesta controlar sus impulsos, “lo quieren todo ya, no saben qué hacer cuando se enfadan, pero también me encuentro, lo opuesto. Los que no saben decir que no, no saben poner límites por temor a no agradar a los amigos, que no dan su opinión porque consideran que no es importante...”

Medialdea reconoce que siempre quiso ser lo que es ahora, psicóloga. Sentía curiosidad por entender el comportamiento de los demás y por eso ahora reconocer ser feliz con el trabajo que hace, “hago lo que me gusta”. Un trabajo que tiene su extensión en su primer libro ‘Amargarse al vida depende de ti…’, una obra en la que pone a la persona como principal responsable de gran parte de su felicidad y resaltando la importancia de saber gestionar y asumir todas y cada una de las emociones.