Warhammer Chaosbane, miniaturas muy vivas y destructiva

La licencia del mundo de Warhammer, el juego de miniaturas de Games Workshop, se ha trasladado ya en numerosas ocasiones al mundo de los videojuegos, con desigual resultado. Han sido sobre todo juegos de estrategia bélica o de disparos (en el caso del futurista Warhammer 40.000), pero ahora por primera vez Eko Software y Bigben trasladan este universo medieval fantástico al rol de acción con vista superior (hack and slash), donde es referencia la saga Diablo de Blizzard.

En Warhammer Chaosbane podemos encarnar a uno de los cuatro protagonistas disponibles, que encarnan cuatro clases de guerrero bien diferenciadas. Tenemos un soldado humano versátil y con ataques de área, un alto elfo mago, un elfo de los bosques especialista en las armas a distancia y un enano temible en el cuerpo a cuerpo. Cada uno de ellos tiene su propia historia contada a través de ilustraciones, pero todas ellas confluyen en el contraataque de las fuerzas malignas del Caos después de ser derrotadas en guerra.

Las mecánicas del juego son las clásicas de este género: debemos limpiar de enemigos cada una de las zonas haciéndonos con mejor equipo para incrementar las capacidades de nuestro personaje y desatar su furia con más potencia. De esta forma los amantes de la búsqueda de reliquias de diferente rareza y poder van a disfrutar como el enano protagonista con la cantidad de piezas de armadura, colgantes y armas que vamos recogiendo por el camino, cada una con sus propiedades, ventajas e inconvenientes para marcar el estilo de lucha de nuestra miniatura. El desarrollo del personaje según sube de nivel también desbloquea habilidades para su clase, con 180 diferentes en total para hacer frente a los 70 monstruos diferentes con los que nos vamos a encontrar.

Ataques mágicos para luchar contra el caos / Eko Software/ Bigben

Si sois amantes del género de los hack and slash sabréis que siempre son mejor en compañía, como sucede con los Diablo o los clásicos Baldur’s Gate. Pues Warhammer Chaosbane también permite el juego cooperativo de hasta cuatro jugadores en modo local u online, por lo que la diversión y competición por los botines está asegurada durante muchas horas.

Una vez terminada nuestra primera partida podemos continuar con el mismo personaje y su equipo de alto nivel, o probar desde cero con uno nuevo para probar una experiencia completamente diferente. Además desbloqueamos modos como las expediciones con niveles aleatorios, la búsqueda de reliquias en mazmorras procedurales que nos proporcionan equipo heroico, y batallas contra jefes finales contrarreloj. Los desarrolladores han prometido además contenido adicional gratis como un nuevo modo de dificultad, la muerte permanente de los personajes y equipo nuevo. Como ampliaciones de pago llegarán una nueva historia, más enemigos, habilidades y mascotas.

El inventario para nuestro (ingente) equipo / Eko Software/ Bigben

La ambientación de Warhammer Chaosbane es otra de las principales bazas del juego. Las construcciones y arquitectura están directamente sacadas de los dioramas de Games Workshop, con motivos e iconos que podemos encontrar en el wargame de miniaturas. Es cierto que su nivel de detalle gráfico no es espectacular, pero es más que suficiente para disfrutar desde la perspectiva cenital en la que se sitúa la cámara. Una cámara, por cierto, que no se puede girar en 360 grados sino que es fija, pero que no entorpece el combate. Las voces del juego están dobladas en inglés, pero los textos sí están en español. También se echa en falta en algunas ocasiones más ambientación a nivel de banda sonora, pero los efectos audiovisuales del combate sí están bien recreados.

Konami ha avanzado los primeros detalles de su saga futbolística que la próxima temporada cambiará ligeramente se nombre. Será eFootball PES 2020. En la portada repetirá Messi con la nueva camiseta arlequinada del FC Barcelona, se ha renovado el modo Liga Master con más diálogos interactivos y la posibilidad de contar con managers como Cruyff, Zico o Maradona, y se estrenará el modo Match Day. En él acumularemos puntos con la precisión de nuestras acciones sobre el campo para entra en una selección final a través de diversos eventos.

La nueva plataforma de simulación de pasos para Playstation VR / 3DRudder

Las gafas de realidad virtual Playstation VR acaban de recibir su primer mando controlador de movimiento accionado por el pie, o lo que es lo mismo, una pequeña plataforma que simula nuestros pasos mientras la accionamos con los pies. Se llama 3DRudder y permite caminar, esprintar o girar en cuatro direcciones. Ya estaba disponible para otras plataformas desde 2017, y ahora se ha optimizado para la realidad virtual de PS4 con una quincena de juegos compatibles y más por anunciar.

Diálogos y combates por turnos a tres alturas / Idea Factory

Ya está disponible para PS4 el juego de rol japonés con marcado estilo anime Dragon Star Varnir. Se trata de una historia épica desarrollada en un universo en el que se ha declarado la guerra a las brujas por su capacidad para engendrar dragones. Cuenta con un sistema de lucha de combates por turnos en tres alturas en el que podemos absorber las habilidades de nuestros enemigos y desatar toda la furia de nuestros guerreros con un medidor especial de energía draconiana.

Nintendo Switch recibirá a lo largo de este año 2019 su propia versión del juego de terror Alien Isolation. Su historia nos sitúa quince años después de los sucesos de la película encarnando a la hija de la teniente Ripley, que la busca sin descanso a bordo de una estación espacial bajo la continua amenaza del Alien. Las mecánicas de sigilo y la oscuridad son protagonistas en este título, que llegará a Switch con orientación giroscópica y ruidos en alta definición.