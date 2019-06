Voces críticas en el PP piden renovación en el partido

División en el Partido Popular en la región, entre los continuístas pro-Paco Nuñez y los que apuestan por la renovación tras el "cinco a cero" de las municipales, por lo que exigen "la convocatoria de un congreso extraordinario que propicie la recuperación del electorado".

Antonio Martínez, miembro del comité ejecutivo provincial del PP en Albacete, en una entrevista en Hoy por Hoy Albacete dice no entender la falta de autocrítica y que el "aparato" no tenga pensado celebrar un Congreso "hasta 2022, meses antes de la nueva convocatoria de elecciones". Opina que en los dos últimos congresos -incluído el del adios a Cospedal- no ha habido ninguna renovación "porque hay diputados que llevan en el cargo más de dos décadas", y que en estas elecciones se ha tocado fondo "incluso en la prórroga", lo que les ha dejado en "estado de shock", al no conseguir ningún pacto con Ciudadanos para las alcaldías de las capitales de provincia, como se ha conseguido en Madrid.

Sin embargo, respalda a Pablo Casado -a quien Antonio Martínez ya apoyó en las primarias que le llevaron a presidir el partido-, asegurando que "sale reforzado" porque Ciudadanos no ha conseguido el sorpasso y han conseguido gobiernos. Asegura que por el momento no ha recibido presiones por su postura y que hay gente detrás de él que le apoya, "sobre todo las bases". Por lo que pide hacer autocrítica y dejar de repetir "frases vacías".

El presidente del partido en la provincia, Vicente Aroca, ratificaba hace diez días su apoyo unánime y "sin titubeos" al presidente del partido regional, Paco Núñez, como "líder indiscutible que el partido necesita en estos momentos cruciales".