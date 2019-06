El nuevo gobierno de Güímar descubre facturas impagadas por dos millones

El nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento tinerfeño de Güímar se ha estrenado esta semana con sorpresa. El consistorio cuenta con facturas impagadas a proveedores por un valor de dos millones de euros y que "no tienen expediente, no tienen consignación presupuestario y no existe crédito para poder hacerle frente", tal y como ha explicado a Radio Club Tenerife su alcalde, el socialista Airam Puerta.

El sustituto en el cargo de la popular Carmen Luisa Castro, asegura que esta cantidad que el Ayuntamiento debe supone "el 15% del presupuesto municipal", por lo que ahora tratarán de hablar con todos los proveedores y empresarios "para explicarles cuál es la situación y ver cómo podemos atajar este problema". Y añade que estamos ante "una falta de responsabilidad tremenda de la corporación anterior".