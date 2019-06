Silvia Tur amenaza con no dejar su escaño

O el Govern Balear cumple el 50% de su programa en los dos primeros años de legislatura o no habrá relevo en la representación del Diputado de Formentera en el Parlament Balear.

Aviso a navegantes de Silvia Tur, que ocupará este cargo en los dos primeros años y que hace una valoración "muy negativa" del nuevo escenario político. Recordemos que tras el pacto firmado por Gent per Formentera y el Partido Socialista para formar gobierno en el Consell Insular, se contempla que Tur debe ceder el escaño a Antonio Sanz del PSOE que representará a la Pitiusa menor en la cámara durante 18 meses y Vanessa Díaz de Esquerra Unida estará en el último medio año.

Tur afirma que esto no es lo que se acordó en su momento, "porque no se contemplaba reparto alguno y ahora el PSOE no lo ha respetado, aunque por responsabilidad, para formar un gobierno progresista todos hemos hecho un esfuerzo". Pero también dice que "algunos han querido poner las sillas por encima de todo, cuando lo que realmente importa es el programa". Por eso avisa de que vigilará el cumplimiento de los acuerdos programáticos "en un porcentaje significativo y que se dé luz verde a cuestiones tan importantes como el decreto de transporte marítimo, "y en función de los resultados me reservaré el derecho como diputada electa de dar el relevo, esto quiero dejarlo bien claro".

Tur dice que se ha "desvirtuado" por completo la visión del diputado de la Pitiusa menor. Asegura que defenderá el interés general, pero que" solo me siento legitimada para representar a Gent Per Formentera, no al Partido Socialista o a Izquierda Unida que ya tendrán a sus representantes".

En esta misma línea asegura que "no es nada positivo que un solo diputado se fraccione en tres representantes distintos en una sola legislatura".