Caso Las Matas: Las Rozas enajenó dos parcelas públicas para pagar unas obras no legales

Hasta siete obras distintas, todas sin la documentación legal necesaria, investiga el juzgado de instrucción número 1 de Majadahonda, y todas por decisión del Ayuntamiento de Las Rozas.

La más importante, la remodelación de Las Matas ha costado más de once millones de euros y no ha servido para nada porque en este barrio roceño continúa sin soterrar el suministro eléctrico y telefónico.

Once millones que se han abonado vendiendo parcelas públicas del área del Cantizal y no usando el presupuesto. El presupuesto municipal no podía ser utilizado porque esta obra no fue autorizada ni por el secretario general técnico ni por el interventor.

Es más, fue una obra rechazada porque incumple hasta en siete ocasiones la ley de contratos públicos. El coste final salió por un 20 por ciento más que el inicial, triturando así la obligación de cualquier administración publica para no superar el 10 por ciento.

No hubo pleno para aprobar este gasto, no se escuchó al interventor municipal que declaró esta intervención no legal, la obra se hizo sin presupuesto detallado y los pagos se realizaron sin la certificación municipal necesaria.

Pero lo más llamativo en esta nueva investigación sobre corrupción política es que la empresa municipal del suelo de Las Rozas tomó decisiones que no podía adoptar sin el mandato del ayuntamiento.

En los próximos días se inician los interrogatorios de los 20 imputados por los delitos de prevaricación y malversación.