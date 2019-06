Moreno: "Si no conseguimos lo que buscamos nos sentiremos desgraciados y buscamos el otro extremo"

El Real Mallorca vive con "ilusión, ganas, pero también mucha tranquilidad y humildad" la última eliminatoria de playoff de ascenso a primera división contra el Deportivo de la Coruña, según las palabras de su técnico Vicente Moreno.

En rueda de prensa, Moreno ha aprovechado para alabar la plantilla del conjunto gallego: "Tienen dos plantillas que serían las mejores de segunda división. No te asegura los objetivos, aunque lo normal era que estuviesen en playoff o en ascenso directo".

El Real Mallorca cayó derrotado 1-0 en Riazor y ganó en Son Moix 1-0 con el tanto de Lago Júnior. Pese a lo que pasó en liga regular, el técnico valenciano dice que "no sirven de nada los partidos de liga. Cada encuentro de playoff es una historia".

Como es habitual en el míster del Mallorca, hoy tampoco ha querido dar pistas a los gallegos sobre un posible once o el estado de sus jugadores: "Haremos el mejor equipo posible y si no estarán para jugar, no lo harán. No se trata de reservar a nadie".

Vicente Moreno habla de la situación extrema que se puede vivier el domingo en Son Moix, sea cual sea el resultado: "Nos podemos ir de un extremo a otro. Ser los más desgraciados o todo lo contrario".