La selección de baloncesto femenino 'afina' en Fuenlabrada antes del Europeo

El mejor baloncesto español pasa este fin de semana por Fuenlabrada para disputar el Torneo preparatorio para el Europeo femenino del 27 de junio. Las españolas se enfrentarán a la selección de Suecia y a la de Gran Bretaña. Este miércoles se ha firmado un convenio entre el presidente de la Federación Española de Baloncesto Femenino, Jorge Garbajosa, y el Ayuntamiento fuenlabreño, que se ofreció como sede en el marco de los actos como Ciudad Europea del Deporte.

Garbajosa considera que se trata de un Torneo clave para la selección. “Para nosotros Fuenlabrada es calve, está dentro de la CAM, después de haber jugado en Brugos, en Zaragoza y en Bruselas, nos gusta siempre estar en Madrid, aquí tiene todo más repercusión”. Junto con él, la capitana, Laia Palau, y el entrenador nacional, Lucas Mondelo. La jugadora espera que el pabellón Fernando Martín, donde se disputarán los encuentros, se llene para ver baloncesto de calidad. Y es que no en vano hablamos de la selección que lo ha ganado casi todo. “Este equipo es Subcampeón del Mundo, Subcampeón Olímpico, es Campeón de Europa, es una pasada y si no le damos valor a esto, no sé a qué se lo vamos a dar. Hay que seguir cuidándolo, como se está haciendo hasta ahora. Somos gente a tener en cuenta”.

Será un Torneo en el que Mondelo espera mostrar “un poquito más, la cara buena” del equipo pensando en el Eurobasket,“terminar de afinar algunas situaciones” y “ trabajar también algún arma secreta’’, ha asegurado. Un buen momento para ver en acción a una gran selección que es una muestra, según Garbajosa, de la “época dorada” que vive el deporte femenino en España, con un baloncesto femenino que “ha roto barreras, permitiendo al deporte femenino recuperar el espacio que no tenía que haber perdido”.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha destacado la importancia de esta cita en el marco de las actividades de Fuenlabrada como Ciudad Europea del Deporte y ha animado a los fuenlabreños a acudir a disfrutar de los partidos. En el acto también ha estado presente José Quintana, presidente del Montakit Fuenlabrada, equipo que, según han destacado todos, se ha convertido en una seña de identidad para la ciudad.

La selección española se enfrentará esta viernes 21 a partir de las 21 h a la de Suecia y el domingo a la misma hora al combinado nacional de Gran Bretaña, rival directo en el Europeo.