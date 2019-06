Ciudadanos gobernará Valdemoro en solitario pero abre la puerta a pactos futuros

Dentro de las entrevistas que estamos manteniendo para iniciar la legislatura en el sur de Madrid, este miércoles hemos contado con uno de los principales alcaldes de Ciudadanos con los que cuenta el partido naranja: Sergio Parra, que el sábado recuperaba el gobierno de Valdemoro para su formación.

Aunque no tiene todavía nombrado gobierno y espera que en los próximos días ya haya reparto de delegaciones, Parra asegura que en principio será un Ejecutivo de su partido en solitario, sin contar con PP y Vox, partidos que le apoyaron en la investidura, y a pesar de la predisposición de ambos a formar una coalición. No obstante Parra indica que no cierra ninguna puerta y que en el futuro podría aumentar ese equipo con otros grupos, pero por el momento sus siete concejales serán los que tengan atribución de gobierno.

Independientemente de esa entrada en gobierno, el alcalde espera que puedan acordar cuestiones relevantes con PP y Vox, especialmente en lo relativo al presupuesto municipal. Pero hay más cosas en las que tendrán que trabajar conjuntamente: el asfaltado de la localidad, los contratos que o no se han iniciado o están pendientes de adjudicación, la adquisición de una nueva ambulancia y nuevos coches de policía o la gestión de la limpieza y la recogida de basuras.

En este último asunto Parra no ha especificado si la fórmula de gestión será directa o indirecta ya que primero quiere sentarse con los técnicos del Ayuntamiento para conocer la situación concreta de los servicios, ya que hay otras cuestiones en el actual contrato de FCC que también habrá que evaluar.

Sobre su relación con el grupo socialista, ahora en la oposición, Parra ha explicado que el exalcalde Serafín Faraldos le pidió su apoyo para un gobierno en coalición pero Ciudadanos no aceptó, tras lo cual “dejó muy claro que no contase para nada con el PSOE”.