No me resisto a relacionar dos noticias de los últimos días.

Ayer les contabamos como la pobreza en la Comunitat Valenciana se sigue cronificando. Muchos de los que se cayeron del tren durante la crisis, no han podido volver a reengancharse. Y no porque no quieran. Si no por falta de oportunidades y apoyos. También les digo que no es algo que nos haya sorprendido.

Y la otra noticia hablaba del fraude de 11 millones de euros en el pago de pensiones por parte del IMSERSO en 2016. Se pagaron más de un millar de pensiones no contributivas a personas ya fallecidas. La mayoría de estos fraudes se cometieron en nuestra autonomía: casi uno de cada cuatro.

Este tipo de actuaciones fraudulentas, tampoco son nuevas, en otras ocasiones la policia ha llegado a practicar detenciones de personas -aunque la cosa parezca de película de sobremesa- que para conseguir el dinero, ocultaban el fallecimiento del jubilado, falsificaban la fe de vida o la firma y hay quien se ha llegado a disfrazar del difunto para cobrar en el banco.

Con esto que les digo -con esta asociación de ideas- no quiero justificar a estas familias. Pero que quieren que les cuente, ¿acaso les extraña?