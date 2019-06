'Caso Boda': La jueza llama a declarar a cuatro funcionarios como testigos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda que instruye el denominado ‘Caso Boda’ ha citado a declarar a cuatro funcionarios del Servicio de Atención al Ciudadano en calidad de testigos para intentar esclarecer los hechos donde se investiga un presunto delito de falsedad en documento público.

Los empleados municipales del consistorio tendrán prestar declaración ante la jueza que examina la causa, a finales del mes de julio. En este sentido, hace unas semanas la Fiscalía solicitó a la titular del juzgado rondeño el archivo de la causa para la ex alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, principal investigada en este procedimiento judicial, donde igualmente se encuentran en esta circunstancia el ex concejal, José María Jiménez, el ex jefe del Gabinete de Alcaldía, José Carlos Orozco, dos funcionarios públicos, así como los novios del polémico enlace matrimonial donde, supuestamente, se manipuló la fecha de la boda para que la hija del ex edil pudiera disfrutar de unas vacaciones sin perder su puesto de trabajo en el SAS.

Cabe recordar que el Ministerio Fiscal en su último escrito aseguraba que la firma de Teresa Valdenebro fue falsificada y que ésta no tuvo conocimiento de las “actividades delictivas” que se investigan en el caso.