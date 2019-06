Gloria Santiago, vicepresidenta del Parlament balear y Maxo Benalal, secretario de la Mesa

Ibiza estará representada por partida doble en la Mesa del Parlament Balear.

Hoy se ha constituido la cámara autonómica con la elección de su presidente, que será el socialista Vicenç Thomás. Dos diputados ibicencos, formarán parte de la Mesa. Gloria Santiago, de Unidas Podemos , será la vicepresidenta primera y Maxo Benalal, de Ciudadanos, el secretario segundo.

La diversidad de fuerzas políticas surgida de los resultados de las elecciones del 26 de mayo tiene su reflejo en este órgano, en el que también estarán Juan Manuel Lafuente del Partido Popular, como vicepresidente segundo y Joana Aina Campomar, de Més per Mallorca como secretaria primera.

En el juramento y promesa de sus cargos, Santiago también se ha hecho notar prometiendo "por la lucha feminista". Otros diputados de Unidas Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca han prometido utilizando fórmulas como "no renunciar a la República, el derecho de autodeterminación, o los intereses del pueblo de Menorca".

El nuevo presidente del Parlament ha animado a todos los diputados a defender los intereses de los ciudadanos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Ha aludido a "las especificidades de cada isla esta diversidad es una parte importante del patrimonio de una comunidad insular.".