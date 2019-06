Marí Ribas dice que Sant Josep debe "limitar" su crecimiento urbanístico

Si la legislatura pasada fue la del agua, esta debe ser la de "poner orden" en el urbanismo del municipio. Lo dice el alcalde de Sant Josep, que se marca como una de las prioridades la revisión de planeamiento, para no seguir dependiente de unas normas aprobadas en 1986 y que son "incompatibles", según Josep Marí Ribas, con la realidad actual. Tampoco se adaptan a lo que marca la ley balear del suelo. Otro motivo para acometer cambios es la necesidad de "agilizar la concesión de licencias".

El primer edil dice que los criterios políticos están claros: "Limitar el crecimiento y completar el desarrollo urbano para dar más servicios a los ciudadanos". Por eso confía en que la gran urbanización que va a ejecutarse en Cala Tarida sea "la última de estas características en el municipio".

Reconoce que el nuevo PGOU será un proyecto a largo plazo, " que requiere la redacción de una propuesta técnica para tener una radiografía clara de la realidad actual". En cualquier caso apunta que podrían aprobarse medidas preventivas para que los objetivos que se persiguen no queden desvirtuados. Resalta que habrá que analizar también "la posible anulación de un gran número de licencias concedidas de forma irregular a principios de los años 2000 en la zona de Cala Vedella, en un periodo nefasto para Sant Josep".

Otro objetivo prioritario para los próximos cuatro años es el incremento "sustancial" de la plantilla de la Policía Local. Reitera que con menos de 60 agentes como tienen actualmente no se puede cubrir un territorio tan amplio, a pesar de la gran labor que realizan los efectivos policiales. Marí Ribas dice que no es de recibo que los Ayuntamientos no puedan gastar el remanente millonario que tienen. Por eso confía en que el nuevo Gobierno "adopte medidas que flexibilicen las restricciones actuales".

Actualmente los Ayuntamientos solo pueden cubrir las tasas de reposición de los agentes que se jubilan.