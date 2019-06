Los socialistas de Formentera le recuerdan a Silvia Tur que "el pacto está por encima de las personas"

Los socialistas de Formentera dicen que el pacto al que han llegado con Gent per Formentera está por encima de las personas…. Es la respuesta al órdago que ayer lanzaba aquí en la SER la diputada por la Pitiusa Menor, Silvia Tur, quien recordemos aseguraba que no dejaría el escaño a los dos años como se estipula en el acuerdo si no se cumple al menos el 50% de los acuerdos programáticos por parte del Govern.

El secretario general del PSOE, Rafa Ramírez, dice que no quieren hacer declaraciones grabadas sobre el asunto porque no desean entrar en polémicas con sus socios, de hecho, considera que Gent per Formentera tiene un pacto y está convencido de que lo cumplirán sea cual sea la postura de uno de sus miembros, en este caso de Silvia Tur. Resta importancia a las declaraciones y explica que seguramente obedece al nerviosísimo de la parlamentaria debido al nuevo escenario político que se ha abierto tras las últimas elecciones.

Por su parte Gent per Formentera no ha querido valorar lo dicho por Tur y dicen que desde el partido no van a comentar estas declaraciones ya que la formación se ciñe a los pactos alcanzados con el resto de partidos.