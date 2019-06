San Juan se viste de gala con sus fiestas

El Barrio de San Juan, uno de los más antiguos de la capital, celebra este próximo fin de semana sus fiestas con una serie de actividades entre las que destaca la V Carrera Nocturna del 23 de junio, organizada por Viva Jaén, así como la entrega de los I Premios 'Torre del Concejo', instituidos con motivo del 30 aniversario de la asociación vecinal.

El nuevo alcalde de la capital, Julio Millán, vecino del barrio, presentará al primero de los galardonados, Rafael Cámara, presidente de la asociación Iuventa, uno de los colectivos que más lucha por el casco antiguo. El segundo ha recaído en el hogar de Santa Clara que recogerá el director del centro, Álvaro Montejo. Por último, se reconocerá a título póstumo, a Nicolás Ortiz, articulista de Diario Jaén que falleció hace unos meses.

Antes del domingo, hay por delante una serie de actos como el pregón que se leerá este viernes para seguir con una velada poética-flamenca con el Grupo Oliversando y Carmen Gersol. Todo ello tendrá lugar en la Plaza de San Juan. El sábado 22 será el turno de los más pequeños con juegos infantiles en la plaza Rosales para seguir por la noche con un verbena a cargo del Centro Social 'Jaén en pie' así como una visita guiada por el barrio con el colectivo Iuventa. Por último, el domingo, se entregarán los premios así como la carrera nocturna y el espectáculo 'Serpentis'.

Repaso a 30 años

El presidente del colectivo de vecinos, Francisco Jesús Castro, ha explicado que con estos galardones queremos mostrar "el valor del barrio, de la gente que lucha por el barrio". También pretenden denunciar que, "en 30 años, las demandas que tenemos prácticamente no han cambiado". Castro remarca que "nunca se ha actuado en el conjunto histórico debidamente y estamos actualmente como estamos no por la crisis, si no por el abandono institucional de décadas que ya hemos denunciado durante años".