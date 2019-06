Nuestra Gran Noche con la música de calle

El Café Berlín acogió la II Edición de SuenaMadrid ,el festival de músicos de calle que durante 12 semanas acogimos en Radio Madrid.

Seis de las 24 bandas y solistas que vinieron a la radio acudieron al Café Berlín : Entre Callao y Sol, La Lunfardita, Los Cuerdos de Atar, Roda de Choro, Lion Family Band, Widow Makers, y Mistura.

Todos en su tesitura, con sus sones, sus ritmos, su folklore hicieron las delicias del público que llenó la sala hasta rebosar. Entre Callao y Sol nos recordaron los hits 'de toda la vida', con sus versiones de 'Stand by me' o el éxito de 2016 del conjunto colombiano Morat. La Lunfardita nos llevó a los barrios porteños de Buenos Aires, con sus tangos y nos sorprendió con una versión de 'La Violetera'. Simón, uno de los componentes del grupo, se dirigió al público defendiendo Madrid Central : 'los madrileños viajamos en metro'. Después llenaron el escenario con su parafernalia 'obreril' los Cuerdos de Atar. Hicieron un guiño a la Ser y estrenaron 'mundialmente' su nuevo single 'Vivo al límite'. Volviendo a la música serie Roda de Choro Madrid tocaron varios temas de este ritmo urbano brasileño y del que bebe la samba. Una pareja de baile cautivó a los asistentes con sus pasos que en momentos recordaban a los del tango y otras a los de la capoeira. Fue entonces el turno de los Lion Family Band, por un día no estaban ni en el Rastro, ni en la Tabacalera. Todos vestidos de blanco y maquillados los ojos de colores verdes y rojos, sus ritmos fueron ovacionados por el público que pedían que no se fueran. Pero primaba el tiempo y la noche tenía que seguir. Llegaron los Widow makers. En esta ocasión en una formación reducida. Su vocal, que tocaba el ukulélé, se separó en varias ocasiones del micrófono y mostró a todos su chorro de voz que ya la quisiera para sí Bruce Springsteen. Acabó la noche Mistura. La fusión y la mezcla de ritmos son su seña de identidad, pero la guinda fue su canción propia 'El chico de la Calle Limón'.