"Si regreso a mi país matan a mi hijo y me matan a mí. Las pandillas nos buscan"

Casi un millar de refugiados viven ahora mismo en la Comunidad de Madrid, pero los que piden asilo son muchos más. Este 21 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas y hemos querido acercarnos a su día a día hablando con ellos. Historias que han contado en primera personas en un acto organizado por la ONG Accem y que ha tenido lugar en la plaza de Soledad Torres Costa.

Una de esas personas es María del Carmen. Huyendo de las pandillas llegó con su hijo desde El Salvador. "Secuestraron a mi hijo de 15 años. Nos tuvimos que venir y empezar de 0. Ahora en Madrid me siento feliz, libre. Aquí siento que nadie me persigue. La vida emocional de mi hijo también ha cambiado. Cuando llegamos a este país no hablaba por su estado de nervios. Estamos felices, pero necesitamos el asilo, porque si regreso me matan a mí y matan a mi hijo. Las pandillas aún nos están buscando", nos dice.

María del Carmen llegó en avión. Fernán lo hizo en patera tras dejar atrás Guinea Conakry. Su familia musulmana, nos cuenta, no acepta que él sea cristiano. "En Madrid llevo desde hace 8 meses. En Guinea la vida era muy difícil para mí. Por eso me fue de allí. Ahora me siento muy bien, no estoy como antes. Ahora tengo sueños y quiero hacer un curso de cocinero", nos relata sonriente mientras, añade, sigue esperando a que le respondan afirmativamente a su petición de asilo.

Accem organiza RetoXRefugio, una experiencia interactiva para conmemorar el Día Mundial de las Personas Refugiadas / Emilio Naranjo (EFE)

Fernán quieres ser cocinero y Carlina es artista. Ella llegó desde Venezuela a Madrid para publicar un libro. "Escribí sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Eso hace imposible volver a mi país. Si vuelvo me expongo a que me quiten los derechos, me secuestren, me metan presa o a una cantidad de cosas que ocurren cuando no tienen derechos".

Todos ellos han pedido asilo, pero en España solo 1 de cada 4 personas consigue protección internacional. En el acto se ha alertado también contra los bulos. Una desinformación que, dicen, estigmatiza, deshumaniza e invisibiliza a este colectivo.