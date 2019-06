Junio acabará con altas temperaturas y el verano será más caluroso de lo normal

La precipitación total media en la Región de Murcia entre marzo y mayo fue de 138 litros por metro cuadrado, lo que muestra un carácter muy húmedo a la primavera, la más húmeda de los últimos diez años, según Palenzuela, quien ha destacado que en el observatorio de Murcia ha sido el mes de abril más lluvioso de toda su serie (1984-2019) y marzo fue "extremadamente húmedo" y el más húmedo de los últimos 68 años, pero mayo fue "muy seco".

En cuanto a este mes, ha llovido muy poco y en el caso de que no lloviera más, el mes resultaría muy seco, pudiendo ser el quinto más seco de los últimos 79 años.

Sobre las previsiones, Palenzuela ha señalado que a partir del próximo lunes y durante toda la semana tendremos un ascenso acusado de las temperaturas, que alcanzaran los 40 grados en algunas zonas, así que se despedirá junio con mucho calor y tendremos un verano más caluroso de lo normal.Palenzuela ha señalado que hasta que no llega no se puede catalogar de ola de calor, pero por las tendencias no es difícil señalar que habrá varias olas de calor a lo largo del verano.

Y en cuanto al año hidrológico, Palenzuela ha señalado que las precipitaciones han sido un 11% superior a lo normal, aunque habla de lluvia caida en la región, no de recursos, que es otra cuestión distinta, que corresponde a la CHS.