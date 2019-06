Comienza una nueva etapa

Alfonso Serrano ya está en Córdoba. El nuevo director deportivo del club llega con ganas y con un objetivo claro: Devolver al Córdoba al fútbol profesional. Para ello apostará por un equipo sólido, con experiencia pero sobre todo, con jugadores implicados. Nada que ver con lo que ha tenido el vestuario esta triste temporada.

Serrano aseguró que "me seduce todo del Córdoba. No me muevo por categorías. Mi objetivo es trabajar con el corazón y con un proyecto que sea atrayente. Esta entidad tiene todo lo que un director deportivo puede querer. A todo lo que se aspira. Mi objetivo es devolver a este equipo histórico a la división que se merece actualmente", afirmó en su primera intervención.

El director deportivo habló sobre el mercado de fichajes y dejó claro que no será una temporada fácil por más que el Córdoba sea un recién descendido. "Estamos en Segunda B, pero si estuviéramos en Primera también tendríamos dificultades para traer a jugadores. Son negociaciones muy complejas. Lo más importante es darnos cuenta todos, de la categoría en la que estamos. Si pensamos que por ser un recién descendido lo vamos a tener más fácil, será un problema. Creo que hay que empezar a construir de cero e intentar crecer desde el día de hoy", continuó Serrano, quien habló de implicación. "El que quiera estar va a estar y el que no quiera tiene las puertas abiertas para irse. Necesitamos que la gente que venga tenga hambre por lograr los objetivos. Nuestra meta es estar lo más arriba posible y necesitamos jugadores que quieran lo mismo", concluyó.