Javier Bardem: "Revertir Madrid Central es hacer el ridículo institucional"

"Hay que ir hacia más protección del medio ambiente, no hacia menos. Me parece vergonzoso", dice Javier Bardem, "que se tomen decisiones únicamente basadas en los colores de los partidos". Así se refiere el actor a la moratoria propuesta por el nuevo Ayuntamiento de Madrid de Martínez Almeida sobre Madrid Central.

En una entrevista en Hoy por hoy Madrid, durante la presentación de la nueva campaña de Greenpeace en Madrid, Javier Bardem cuenta que está convencido de que se pagará un precio político por decisión de revertir Madrid Central. Unas declaraciones que se producen tras conocer la moratoria de multas aprobada en Madrid Central. Una moratoria que arrancará el próximo 1 de julio y se extenderá, al menos hasta septiembre, según lo establecido en el artículo 247 de la ordenanza de Movilidad aprobada el pasado octubre. El periodo de multas comenzó en Madrid Central el pasado 16 de marzo.

El actor asegura que la amenaza de multa de la Unión Europea por incumplir los índices máximos de contaminación debería hacer reflexionar a los nuevos gobernantes. "Estamos viviendo una situación mundial en la que hay que ir a más con el medio ambiente y no a menos", concluye Bardem.

El actor, preguntado por Marta González Novo, reconoce estar muy preocupado por la situación en Madrid durante los próximos cuatro años con la llegada de la ultraderecha a las instituciones públicas.

Preocupación por los próximos 4 años y aplausos a Valls

"Estoy muy preocupado por los próximos 4 años. Me preocupa mucho que la ultraderecha esté cogiendo posiciones, me parece terrible", señala Bardem.

"Es una grandísima decisión la que ha tomado Manuel Valls al despegarse de Ciudadanos, porque como él bien dice en el momento en el que entras en contacto con la ultraderecha, ya es tóxico. No hay razón que sustente el derecho de aliarse con una formación política tan radical y tan nociva, tan tóxica. Son ellos los que dicen mensajes xenófobos, que hablan de violencia interfamiliar, que no se sabe muy bien a qué se refieren. Están dando pasos atrás en lo que se ha conseguido que ha sido muy difícil en los derechos de las mujeres, y en la violencia de género. No sé quién les vota pero me da mucho miedo que estén dentro de un ministerio. Rectifico, no me da miedo, el miedo es lo último que van a tener de mi, me preocupa", concluye el actor.